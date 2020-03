Neuer Peter Hase 2 Kinostart-Termin im August 2020

Nach dem finanziellen Peter Hase-Erfolg an den Kinokassen feiern wir dank Sony Pictures am 6.8.2020 den Peter Hase 2 Kinostart (ursprünglicher Termin 26.3.2020). Wir haben den Kurzinhalt und einen Trailer für euch.

Worum geht’s?

In Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker kehrt der liebenswerte, schelmische Hase Peter wieder zurück. Bea, Thomas und die Hasen haben eine glückliche Patchwork-Familie gegründet, aber auch wenn er sich redlich bemüht, gelingt es Peter nicht, seinen Ruf als kleiner Schlawiner loszuwerden. Als er sich auf ein Abenteuer außerhalb des Gartens einlässt, findet er sich in einer Umgebung wieder, wo seine spitzbübische Art gut ankommt. Aber als seine Familie alles riskiert, um ihn wiederzufinden, muss Peter sich selbst fragen, was für ein Hase er sein will. Die menschlichen Hauptrollen an der Seite der Hasenfamilie übernehmen wieder Rose Byrne (X-Men: Apocalypse) und Domhnall Gleeson (Star Wars – Episode VIII: Die letzten Jedi), zusammen mit David Oyelowo (Selma) und Elizabeth Debicki (Guardians of the Galaxy Vol. 2).