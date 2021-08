Neuer Operator und Anpassungen warten in Rainbow Six Siege Year 6 Season 3 Crystal Guard

Ubisoft enthüllte zur Freude der Fans mit Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 6 Season 3 Crystal Guard neuen Content, der ab heute via Testserver verfügbar ist. Der neuen Operator, Osa, eine Militäringenieurin aus Kroatien, sowie leichte Überarbeitungen der Karten Küste, Bank und Clubhaus und viele weitere Updates folgen.

Operator Osa stellt sich vor

In Crystal Guard werdet ihr eine brandneue Angreiferin Osa entdecken, die mit dem Talon-8 Clear Shield ausgestattet ist: einem transparenten, kugelsicheren Schild, den sie auf dem Boden, in Türrahmen oder in Fensterrahmen einsetzen kann. Bei Bedarf kann sie sich mit dem Schild in den Händen fortbewegen, wenn auch mit gewissen Einschränkungen (Waffe nicht ausgerüstet, kein Sprint, keine Bauchlage). Osa ist ein Operator mit mittlerer Geschwindigkeit und mittlerer Panzerung, ausgerüstet mit einer 556 Xl oder PDW9 als Primärwaffe und der PMM als Sekundärwaffe.

Was gibt’s noch?

Zusätzlich wurden die Karten “Bank”, “Küste” und “Clubhaus” von Grund auf neu erstellt, um das Balancing, die Umweltzerstörung, die Schallausbreitung und die Beleuchtung zu verbessern. Crystal Guard führt zahlreiche Balancing Anpassungen auf diesen Karten ein, darunter der neue Bombenstandort 1F Empfang anstelle von 1F Service Eingang auf Küste, und neue Orte und mehr Eingänge – zum Beispiel wurden eine neue Gasse auf Bank und ein neuer Weg auf Clubhaus hinzugefügt. Was die Umweltzerstörung angeht, so gibt es auf den Karten Bank und Küste neue zerstörbare Wände und Gegenstände: auf Bank das Geländer auf 2F Skyline und auf Küste die Außenwand der 2F VIP-Lounge.

Zu den zusätzlichen Updates, die mit Crystal Guard kommen, gehören: