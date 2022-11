Neuer One Piece Odyssey Trailer entführt uns nach Water Seven

Bandai Namco und der Entwickler ILCA haben einen neuen One Piece Odyssey Trailer veröffentlicht, der uns mitnimmt nach Water Seven und zur bewegenden Geschichte von Nico Robin.

Warten auf One Piece Odyssey

Eine neue Geschichte der Strohhüte erwartet die Fans, mit dem Schwerpunkt auf Usopp und Robin. Dieses Abenteuer führt sie an bekannte Orte wie die Galerie-La Company oder zu Gesichtern wie Frankys Gang, Iceburg, Aokiji und einigen der CP9-Mitglieder wie Lucci und Kaku. Aber während Orte und Situationen vertraut aussehen und sich vertraut anfühlen können, ist nichts so, wie es in den Erinnerungen war und die Spielerinnen und Spieler werden einige Unterschiede zu der Geschichte sehen, die sie kennen.