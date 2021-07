Neuer Masters of the Universe: Revelation Trailer gibt Story-Einblicke

Netflix veröffentlichte anlässlich des bevorstehenden Comebacks des Prinzen von Eternia einen Masters of the Universe Revelation Trailer, der neue Einblicke in die Story ermöglicht. Müssen womöglich Skull-Mountain und die Masters of the Universe zusammenarbeiten, um das Universum zu retten?

Worum geht’s?

In der innovativen und actionreichen Animationsserie, die an der Stelle einsetzt, an der die Geschichte der Kultfiguren vor Jahrzehnten unterbrochen wurde, erreicht der Krieg um Eternia seinen Höhepunkt. Ein verheerender Kampf zwischen He-Man and Skeletor hat Eternia zerschlagen. Auch die Wächter von Grayskull sind überall verstreut. Nachdem Jahrzehnte voller Geheimnisse sie entzweit hatten, liegt es nun an Teela, die Helden wieder zu vereinen. Gemeinsam müssen sie das Rätsel des verschwundenen Schwertes der Macht lösen, um in einem Wettlauf gegen die Zeit Eternia zu retten und den Untergang des Universums zu verhindern.