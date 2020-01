Neuer Lost Words: Beyond the Page Gameplay-Trailer veröffentlicht

Publisher Modus Games und Entwickler Sketchbook Games veröffentlichen im Rahmen der New York Game Awards einen neuen Lost Words: Beyond the Page Gameplay-Trailer, den ich euch gerne hier vorstellen möchte.

Im neuen Trailer spricht Izzy über ihre emotionale Reise als junge Schriftstellerin. In der Fantasie-Welt Estoria nutzt die Protagonistin ihre Kreativität, um in ihrem Tagebuch die Aufs und Abs ihres Lebens zu verarbeiten. Izzys Erinnerungen und ihre Vorstellungskraft inspirieren Szenen einer bunten, bewegenden Welt, in der sich die Geschichte stets weiter entfaltet. Während einzelne Momente voller Freude und kindlichem Eifer erzählt werden, hält in diese Unschuld letztendlich doch immer die Realität Einzug.