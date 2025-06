Neuer Lost Eidolons: Veil of the Witch Trailer auf der Future Games Show veröffentlicht

Ocean Drive Studio und Kakao Games haben im Rahmen der Future Games Summer Showcase 2025 einen brandneuen Trailer zu Lost Eidolons: Veil of the Witch präsentiert – dem spannenden Spin-off zum gefeierten Taktik-Rollenspiel Lost Eidolons. Der Titel verbindet klassische, rundenbasierte Strategie mit roguelite-Elementen und einer düsteren Fantasy-Geschichte. Dabei verspricht das Spiel nicht nur tiefgründiges Gameplay, sondern auch eine dynamische Story, die sich je nach Entscheidungen – und Misserfolgen – in unterschiedliche Richtungen entwickelt.

Im Mittelpunkt steht Protagonist Ashe, der im neuen Trailer nicht nur seine eindrucksvolle Waffe präsentiert, sondern auch tiefere Einblicke in die Welt und Mechaniken des Spiels gewährt. Fans klassischer cRPGs und Spiele wie Tactical Breach Wizards dürfen sich auf herausfordernde Kämpfe, starke Bossgegner und vielfältige Möglichkeiten zur Party-Optimierung freuen. Mit seinem einzigartigen Mix aus taktischer Tiefe, Fantasy-Setting und wiederholbarem Roguelite-Gameplay setzt Lost Eidolons: Veil of the Witch neue Akzente im Genre.