Neuer Lightyear Trailer: Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter!

Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter – mit diesem Spruch katapultierte sich der Spielzeugweltraumfahrer in Toy Story in die Herzen der Fans. In wenigen Monaten feiert Lightyear im gleichnamigen Animationsabenteuer sein Solo-Debüt. Als Vorbereitung auf den Abflug veröffentlichte Disney-Pixar nun einen neuen Trailer. Viel Spaß damit!

Worum geht’s?

Das Abenteuer seines Lebens kann beginnen! Der junge Space Ranger Buzz Lightyear startet mit seinem Space Shuttle in die Weiten des Weltraums. Doch ist der Nachwuchs-Astronaut, der als Rookie von Star Command auf die aufregende Mission geschickt wird, den Gefahren und Aufgaben im All schon gewachsen? Mutig und beherzt beginnt er seinen Auftrag, der ihn bis an den Rand des Universums führen soll – und bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter…