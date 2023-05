Neuer Immortals of Aveum Gameplay-Trailer im PS Showcase 2023 vorgestellt

Das neue Video gibt weitere Einblicke in den Ewigen Krieg zwischen Jak, dem Orden der Unsterblichen und Sandrakk, dem Kriegsherrn von Rasharn, und seiner Legion böser Kampfmagier. Der Einzelspieler-Magie-Shooter aus der Ego-Perspektive wird am 20. Juli veröffentlicht.v

Electronic Arts und Ascendant Studios haben gestern im Rahmen des PlayStation Showcase einen neuen Immortals of Aveum Gameplay-Trailer vorgestellt.

Weitere Informationen zu Immortals of Aveum gibt es auf der offiziellen Website, im Blogbeitrag von Sony sowie auf Twitter und Instagram. Immortals of Aveum erscheint am 20. Juli 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA App, Steam und den Epic Games Store.