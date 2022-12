Neuer HBO-Trailer zu The Last of Us veröffentlicht

HBO hat einen neuen Trailer für seine Live-Action-Adaption von PlayStations The Last of Us veröffentlicht.

Die Show, in der Pedro Pascal und Bella Ramsey als Hauptfiguren zu sehen sind, wird am 15. Januar 2023 auf HBO Max und einen Tag später auf Sky in Großbritannien Premiere haben. The Last of Us ist die erste Fernsehserie von PlayStation Productions, einem Studio, das von Sony Interactive Entertainment gegründet wurde, um seine Spiele-Produktionen für Film und Fernsehen anzupassen. Die Serie wurde von Tschernobyl-Schöpfer Craig Mazin und Neil Druckmann, Co-Autor von Tschernobyl, kreiert und wird die Ereignisse des ersten Spiels abdecken und Inhalte enthalten, die auf The Last of Us Part 2 basieren. HBO veröffentlichte im September den ersten Trailer zur Serie.