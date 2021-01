Neuer Gods Will Fall Gameplay-Trailer veröffentlicht

Deep Silver veröffentlichte – passend zum Vorbesteller-Start – einen neuen Gods Will Fall Gameplay-Trailer, der euch weitere Einblicke in das Spiel gewährt.

Ihr seid die letzte Hoffnung der Menschheit

Die qualvolle Herrschaft der Götter besteht seit Jahrtausenden. Erpicht auf Grausamkeit und Leid erwarten sie Huldigung und blinden Gehorsam, basierend auf dem Eid zur Treue eines jeden Menschenwesen, ganz gleich ob Mann, Frau oder Kind. Diejenigen, die sich den Göttern widersetzen, erwartet ein langsamer und gnadenloser Tod.

SpielerInnen von Gods will fall begeben sich auf den blutigen Pfad der Krieger und erleben den verzweifelten Versuch der Menschheit, dem erbarmungslosen Griff der Götter zu entfliehen. Jeder Mann, jede Frau und jedes noch so wehrhafte Menschlein, das der brutalen Herrschaft der Götter schon seit langer Zeit zu entkommen gedenkt, ist dazu aufgerufen, einen von acht keltischen Clans aus Überlebenden zu formen, sich zu erheben und sich den Legionen unheilbringender Bestien und Lakaien zu stellen, die sich in den finsteren Reichen der Götter verbergen.

Der Erfolg eines jeden persönliches Feldzugs steht und fällt mit jeder getroffenen Entscheidung. Siegt und erlebt, wie Legenden geboren werden. Unterliegt und seht zu, wie Leben zu Staub zerfällt.