Neuer Ghostrunner Gameplay-Trailer und Relasetermin enthüllt

Gute Nachrichten für die Fans Ghostrunner – 505 Games und All in! Games enthüllten nun feierlich einen neuen Ghostrunner Gameplay-Trailer als auch den offiziellen Ghostrunner Releasetermin. Das First-Person-Parkour-Actionspiel im Cyberpunk-Stil aus der Feder der Entwickler One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks wird demnach ab dem 27. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam, den Epic Games Store und GOG verfügbar sein.

Der neue Ghostrunner Gameplay-Trailer (PAX 2020)

Der neue Gameplay-Trailer gibt Einblick in die herausragenden Manöver, die in Ghostrunner möglich sind. Vollführt tödliche Attacken an einzigartigen Gegnertypen, Akrobatikeinlagen in schwindelerregender Höhe, sowie Hackereinsätze im Netzwerk der letzten verbleibenden Stadt – all das unter der Führung des Architekten und der frisch enthüllten Verbündeten Zoe.