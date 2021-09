Neuer Gameplay-Trailer zum Strategie-Shooter Lemnis Gate veröffentlicht

Frontier Foundry veröffentlichte als Vorbereitung des bevorstehenden Launches einen neuen Lemnis Gate Gameplay-Trailer, der euch den rundenbasierten Strategie-Shooter genauer vorstellt.

Was erwartet euch im Spiel?

Entwickelt von Ratloop Games Canada in Zusammenarbeit mit Frontier Developments’ visionärem Spiele-Label Frontier Foundry, verpackt das Game die taktischen Feinheiten des Schachspiels in einen nervenaufreibenden 4D-First-Person-Shooter (FPS). Darin verändert ihr die Vergangenheit, um die Zukunft zu beeinflussen. Die Regeln sind einfach: Besiegt eure Gegner in fünf 25-Sekunden-Runden. Der Clou dabei ist, dass es sich immer um dieselben 25 Sekunden handelt, die wiederholt werden. Innerhalb dieser Runden führt ihr abwechselnd Aktionen aus: sei es das Bekämpfen von GegnerInnen oder das Einnehmen von Zielpunkten bzw. das Stehlen von relevanten Objekten. Nachdem alle Aktionen absolviert wurden, beginnt die nächste Runde.

Diese ausgeklügelte Zeitschleifenmechanik ermöglicht es euch sowohl online als auch lokal in 1v1- und 2v2-Matches schrittweise Strategien zu entwickeln. Je mehr AgentInnen ins Spiel kommen, desto größer ist das Potenzial für kreative Tricks. Insgesamt gibt es sieben AgentInnen, von denen jeder eine bestimmte Primärwaffe und Spezialfähigkeit mitbringt. Dementsprechend ist strategisches Denken in Lemnis Gate genauso wichtig wie Geschicklichkeit. Dank der Freiheit, einzigartige Spielpläne zu entwickeln und den zahllosen Möglichkeiten, sie auszuführen, sind keine zwei Matches jemals gleich. Ihr müsst genau beobachten und vorausschauend denken, um dieses originelle Erlebnis zu meistern, das immer wieder gespielt werden kann.