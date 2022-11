Neuer Forspoken-Trailer erkundet die Welt von Athia

Der neueste Forspoken-Trailer zeigt die Kreaturen und Orte, die Frey auf der Suche nach ihrem Weg nach Hause finden wird.

Mehr zu Forspoken

Von magischen Katzen mit Flügeln bis hin zu furchterregenden, gigantischen Monstern zeigt das Deep Dive-Video viel von der Schönheit und dem Terror, die es in Athia gibt. Das neueste Video konzentriert sich auf die Welt von Athia, und natürlich gibt es einiges zu sehen. Mit ihren magischen Bewegungsfähigkeiten findet die Protagonistin Frey interessante Wahrzeichen, jagt die Vertrauten der Tantas und erkundet Labyrinthe mit furchterregenden Tieren, um Athia mehr und mehr zu erkunden. So gibt es einen neuartigen Mechanismus, wie ihr Upgrades und Verbesserungen verdient. Manchmal müsst ihr sogar Herausforderungen bestehen – so heimst ihr die Belohnungen dann schlussendlich ein!

Während ihr also süßen Katzen nachjagt, Feinde umhaut und eure Zauberkraft erhöht, könnt ihr mit Frey die Welt im Parkour-Stil erkunden. Zudem erforscht ihr Labyrinthe und stellt euch gefährlichen Herausforderungen. Da die Heldin aus der modernen Welt kommt, gibt es aber auch Zerstreuung: Ihr könnt Orte rund um Athia auf ihrem Telefon fotografieren und die Fotos anderen zeigen, Münzen in Truhen auf der ganzen Welt finden, um sie gegen wichtige Gegenstände einzutauschen, und ein Spiel namens Partha zu spielen, das eure Werte verbessert. Es scheint eine ganz schöne Vielfalt von Herausforderungen, Sehenswürdigkeiten und Menschen zu geben – Forspoken erscheint am 24. Jänner 2023 für PS5!