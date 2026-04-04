Neuer DLC Age of Empires IV Yue Fei’s Legacy angekündigt
Direkt vom Red Bull Wololo: Londinium gibt es spannende Neuigkeiten für alle Strategie-Fans unter euch. World’s Edge und die Xbox Game Studios haben im Rahmen des Turniers die neueste Erweiterung für Age of Empires IV enthüllt. Der DLC mit dem Titel „Yue Fei’s Legacy“ wird am 7. Mai erscheinen und rückt die chinesische Song-Dynastie sowie deren Konflikte während der Song-Jin-Kriege in den Mittelpunkt.
Kampagne, neue Zivilisation und Vorbesteller-Rabatt
In der neuen Kampagne könnt ihr die Geschichte des berühmten Generals Yue Fei in insgesamt acht Missionen nachspielen. Eine Besonderheit erwartet euch nach Abschluss der Geschichte: Ihr dürft die Kontrolle über die gegnerische Fraktion übernehmen. Die Jin-Dynastie zieht als brandneue spielbare Zivilisation in das Spiel ein und bringt spezialisierte Kavallerie- sowie Belagerungseinheiten wie die Iron Pagoda oder die Eruptors mit in die Gefechte und den Mehrspielermodus.
Zusätzlich dürft ihr euch auf vier neue Karten, zwei frische Biome sowie neue Musik und Meisterschaften freuen. Wer nicht bis zum Release warten möchte, kann sich das Paket ab heute sichern: Ihr könnt den DLC bereits jetzt mit einem Vorbesteller-Rabatt von 15 Prozent erwerben. Wer die Profis in Aktion sehen will, sollte zudem das Finale des Red Bull Wololo am 6. April in der Royal Albert Hall nicht verpassen, das live auf Twitch übertragen wird.