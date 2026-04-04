Neuer DLC Age of Empires IV Yue Fei’s Legacy angekündigt

Direkt vom Red Bull Wololo: Londinium gibt es spannende Neuigkeiten für alle Strategie-Fans unter euch. World’s Edge und die Xbox Game Studios haben im Rahmen des Turniers die neueste Erweiterung für Age of Empires IV enthüllt. Der DLC mit dem Titel „Yue Fei’s Legacy“ wird am 7. Mai erscheinen und rückt die chinesische Song-Dynastie sowie deren Konflikte während der Song-Jin-Kriege in den Mittelpunkt.

Kampagne, neue Zivilisation und Vorbesteller-Rabatt

In der neuen Kampagne könnt ihr die Geschichte des berühmten Generals Yue Fei in insgesamt acht Missionen nachspielen. Eine Besonderheit erwartet euch nach Abschluss der Geschichte: Ihr dürft die Kontrolle über die gegnerische Fraktion übernehmen. Die Jin-Dynastie zieht als brandneue spielbare Zivilisation in das Spiel ein und bringt spezialisierte Kavallerie- sowie Belagerungseinheiten wie die Iron Pagoda oder die Eruptors mit in die Gefechte und den Mehrspielermodus.