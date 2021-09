Neuer Disciples: Liberation Trailer stellt euch 4 der 9 Companions vor

Kalypso Media und Entwickler Frima Studio veröffentlichten zur Freude der Disciples-Fangemeinde ein brandneues Video, welches euch vier der insgesamt neun Gefährten in Disciples: Liberation vorstellt.

Disciples: Liberation erscheint in rund einem Monat – genauer gesagt am 21. Oktober – für Windows-PC, PS4|5 sowie Xbox One und Xbox Series.