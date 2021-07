Neuer Die Schlümpfe Mission Blattpest Teaser-Trailer veröffentlich

Gute Nachrichten für die Fans von Schlaubischlumpf und seinen FreundInnen – Die blauen Wesen, die in Pilzhäusern leben und einem gewissen Gargamel ständig die Pläne durchkreuzen, feiern mit einem neuen Die Schlümpfe Mission Blattpest Teaser das Comeback im Herbst.

Worum geht’s im Spiel?

Die liebenswerten Schlümpfe müssen wieder einmal einen Weg finden, Gargamels böse Pläne zu vereiteln! In seinem dunklen Labor hat der hinterhältige Zauberer eine Formel entdeckt, die es ihm ermöglicht, eine böse Pflanze namens Blattpest zu erschaffen. Diese Pflanze produziert “Pestfallen”-Samen, die die Schlümpfe wie magisch anziehen und anschließend in pflanzlichen Fallen gefangen hält! Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, stellen diese Pestfallen-Pflanzen auch noch eine große Gefahr für den Wald dar, denn sie sind hochgiftig und gefährden besonders die so wichtigen Schlumpfbeeren-Felder!

Ein hochmotiviertes Schlumpf-Team, bestehend aus Muskel-Schlumpf, Schlumpfine, Schlaubi-Schlumpf und Koch-Schlumpf, bricht daraufhin umgehend zu einem spannenden Abenteuer auf, um diese wichtige Mission abzuschließen. Auf ihrer beschwerlichen Reise können sich die mutigen Hauptfiguren auf ein praktisches Werkzeug verlassen: Der Schlumpfisator, eine revolutionäre Erfindung von Handy, dem Bastelschlumpf. Der Schlumpfisator erlaubt es den Schlümpfen, Feinde loszuwerden, denen sie auf ihrem Weg begegnen, die Pflanzen zu heilen, die von der Pestfallen-Pflanze befallen wurden, sowie höher zu springen, durch die Luft zu gleiten oder zu tauchen.

Spiel-Features im Überblick: