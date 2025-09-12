Neuer Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc Trailer macht Lust auf den Kinostart

Ihr könnt euch auf den neuen Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc Trailer freuen, der ab sofort in der deutschen Fassung und im japanischen Original mit deutschen Untertiteln verfügbar ist. Nach dem Erfolg der Hit-Serie kommt Denji als Chainsaw Man endlich auf die große Leinwand. Alle Dämonenjäger:innen und Fans jagen sein Chainsaw-Herz!

Ready to Recap?

Zum ersten Mal bahnt sich Chainsaw Man seinen Weg auf die große Leinwand in einem epischen, actiongeladenen Abenteuer, das die äußerst beliebte Anime-Serie fortsetzt. Denji arbeitete als Teufelsjäger für die Yakuza und versuchte, die Schulden, die er von seinen Eltern geerbt hatte, zu begleichen, bis die Yazuka ihn verriet und ihn töten ließ. Als er das Bewusstsein verlor, schloss Denjis geliebter, von einer Kettensäge angetriebener Teufelshund Pochita, einen Pakt mit Denji und rettete ihm das Leben. Dadurch verschmolzen die beiden miteinander und schufen den unaufhaltbaren Chainsaw Man. Jetzt, in einem brutalen Krieg zwischen Teufeln, Jägern:innen und geheimen Feinden, kommt ein mysteriöses Mädchen namens Reze in seine Welt und Denji steht vor seinem bisher tödlichsten Kampf, angetrieben von Liebe in einer Welt, in der das Überleben keine Regeln kennt.

Hier ein kurzer Recap: