Neuer Blumhouse Streifen The Hunt ab 14.5.2020 leihbar

Das Produktionsteam

Die kreativen Köpfe hinter dem Streifen sind Jason Blum, Produzent von Get Out und der Filmreihe The Purge, und Damon Lindelof, Schöpfer der HBO-Serie Watchmen und Co-Schöpfer des TV-Kulterfolgs Lost. Lindelof und sein Watchmen-Co-Autor Nick Cuse zeichnen außerdem für das Drehbuch der so brandaktuellen wie provokanten Thrillersatire verantwortlich. Auf dem Regiestuhl saß Craig Zobel (Z for Zachariah, The Leftovers) und produziert wurde The Hunt von Blums Blumhouse Productions und Lindelof, während Zobel, Cuse und Steven R. Molen als ausführende Produzenten agieren.