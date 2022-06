Neuer Anstoss 2022 Gameplay-Trailer verkürzt die Fussballsommerpause

Entwickler 2tainment und Publisher Toplitz Productions verkürzen mit dem ersten Anstoss 2022 Gameplay-Trailer die Fussballsommerpause.

Während die Fußball-Welt gespannt auf die Transfermärkte schaut und potentielle Wechselkandidaten mit den unterschiedlichsten Top-Clubs in Verbindung bringt, geht die Entwicklung des sehnlich erwarteten Manager-Spiels stetig voran. Vor kurzem wurde den Kickstarter-Unterstützer:innen Zugang zu einer spielbaren Fassung gewährt – das daraus gewonnene Feedback fließt getreu dem Credo „Von Fans. Für Fans. Mit Fans.“ in die weiteren Entwicklungsphasen ein.

Mit den frischen Gameplay-Ausschnitten zeigt der Trailer, welche Aufgaben auf die angehenden Fußball-Manager warten, um ihren Verein an die Spitze zu führen. Doch abseits von Training, Transfers und Taktik bietet Anstoss 2022 in bester Serientradition natürlich noch viel mehr: Als Trainer, Manager, Sportdirektor und Club-Boss in Personalunion kümmert man sich u.a. um Nachwuchsarbeit, Scouting, Vereinsgelände, Finanzen u.v.m.