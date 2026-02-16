Neue Sorte waterdrop Blue Vanilla Boost ab 19.2.2026 erhältlich

Energie gehört heute zum Alltag – genauso wie das Bedürfnis, sie bewusster zu wählen. Mit Microenergy hat waterdrop eine Produktreihe etabliert, die Hydration, natürliches Koffein und Alltagstauglichkeit verbindet. Nun erweitert Blue Vanilla Boost als Limited Edition das Sortiment und bringt eine neue Geschmacksnote in eine Kategorie, die auf klare Funktion und moderne Nutzungsmomente setzt.

Neue Sorte, vertraute Philosophie

Microenergy steht für einen bewussteren Umgang mit Energie. Statt Zucker und überhöhter Koffeindosierungen kombiniert die Produktreihe natürliches Koffein, Hydration und essenzielle Vitamine in einem kompakten Getränkewürfel. Ein Getränkewürfel enthält 90 mg natürliches Koffein – eine Menge, die Fokus und Wachheit unterstützt, ohne zu überfordern.

Die bestehenden Sorten Berry Boost, Cherry Boost, Mango Boost und Turbo Boost sind auf kräftige, klare Fruchtprofile ausgelegt und orientieren sich geschmacklich an den Erwartungen moderner Energy-Produkte, bleiben dabei aber leicht, erfrischend und alltagstauglich.

Mit Blue Vanilla Boost erweitert waterdrop® das Sortiment um eine Geschmacksrichtung, die Fruchtigkeit mit einer sanft ausgleichenden Note verbindet. Blaubeere trifft auf Vanille – eine Kombination, die intensiven Geschmack liefert, gleichzeitig aber runder und zugänglicher wirkt als klassische Energy-Aromen.

Die Vanille fungiert dabei nicht als süßes oder cremiges Element, sondern als balancierender Gegenpol, der das Geschmacksprofil abrundet und die anfängliche Säure reduziert. Das Ergebnis ist ein vollmundiger, gleichmäßiger Geschmack, der intensiv, aber zugänglich ist.

„Mit Blue Vanilla Boost erweitern wir die Microenergy-Reihe um eine Limited Edition, die auf dem aufbaut, was Microenergy ausmacht: Hydration, natürliches Koffein und einfache Einbindung in den Alltag“, sagt Henry Murray, CMCO bei waterdrop.

Blue Vanilla Boost ist ab dem 19. Februar in den offiziellen waterdrop® Stores und auch online erhältlich.