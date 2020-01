Neue One Punch Man A Hero Nobody Knows Charaktere enthüllt

Bandai Namco enthüllte nun drei neue One Punch Man A Hero Nobody Knows Charaktere, die den Roster des Brawlers erweitern. Demnach dürft ihr euch auf Child Emperor, Feder-Moustache und Sugar Mask Handsome Kamen freuen. Die neuen One Punch Man A Hero Nobody Knows Charaktere Child Emperor : Ein Wunderkind, das den 5. Platz des Hero Association S-Klasse-Rankings belegt. Er nutzt seine überlegenen Fähigkeiten und Erfindungen, um die grausamsten Feinde zu besiegen.

: Ein Wunderkind, das den 5. Platz des Hero Association S-Klasse-Rankings belegt. Er nutzt seine überlegenen Fähigkeiten und Erfindungen, um die grausamsten Feinde zu besiegen. Feder-Moustache : Zurzeit belegt der talentierte Schwertkämpfer den 28. Platz der A-Klasse und nutzt seine meisterhaften Fecht-Künste, um Monster zu bekämpfen.

: Zurzeit belegt der talentierte Schwertkämpfer den 28. Platz der A-Klasse und nutzt seine meisterhaften Fecht-Künste, um Monster zu bekämpfen. Sugar Mask Handsome Kamen: Er steht an der Spitze der A-Klasse und versteckt seine kaltherzige und erbarmungslose Persönlichkeit hinter einem hübschen Gesicht.