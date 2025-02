Neue Limited Edition von Tony’s Chocolonely

Tony’s Chocolonely lässt mit der neuen Limited Edition „Wir ziehen blank“ die Hüllen fallen und setzt damit ein starkes Zeichen für Transparenz in der Schokoladenindustrie. Die ikonischen ungleich geteilten Tafeln erscheinen erstmals in „halbnackten“ Verpackungen – ein visuelles Statement für Fairness und ehrliche Lieferketten und ein Zeichen an alle Konsument:innen, dass Schokolade fair UND lecker sein kann.

„Wir haben nichts zu verbergen – und das zeigen wir auch! Unsere Limited Edition unterstreicht spielerisch, dass echte Transparenz in der Schokoladenbranche dringend notwendig ist“, so Line Dillon von Tony’s Chocolonely.

Neben dem auffälligen Design steckt natürlich wie gewohnt eine Portion bester Tony’s Chocolonely Schokolade in der Verpackung: Ob Vollmilch oder die beliebte Karamell-Meersalz-Kombination – jede Tafel steht für maximalen Genuss mit gutem Gewissen.

Die Limited Edition ist ab jetzt erhältlich und nur für kurze Zeit im Handel. Kleiner Tipp für alle Fans der fairen Schokolade – wir verlosen gerade zwei Love-Boxen voll mit verschiedenen Sorten der süßen Verführung – hier geht’s zum Gewinnspiel.