Neue League of Legends MSI und Worlds 2026 Infos

Riot Games hat die Katze aus dem Sack gelassen und die offiziellen Rahmendaten für die beiden wichtigsten internationalen Turniere des Jahres veröffentlicht. Wenn ihr die Elite von League of Legends live erleben wollt, müsst ihr euch in diesem Jahr auf Reisen nach Südkorea und Nordamerika einstellen. An beiden Standorten warten neue Locations und leicht angepasste Formate auf euch und die Profis.

Sommer-Spektakel in Südkorea: Das MSI in Daejeon

Den Anfang macht das Mid-Season Invitational (MSI), das vom 28. Juni bis zum 12. Juli in der südkoreanischen Metropole Daejeon ausgetragen wird. Austragungsort ist das Daejeon Convention Center II. Insgesamt elf Teams reisen an, um sich in einer Play-In-Phase und der anschließenden K.o.-Runde zu beweisen. Eine Besonderheit erwartet euch bei den Play-Ins: Hier wurde das Format geschärft, sodass vier Teams im Doppel-K.o.-System um den letzten freien Platz für das Hauptturnier kämpfen.

Falls ihr die Reise antreten möchtet, dürft ihr euch den April im Kalender markieren. Mastercard-Inhaber:innen genießen ab dem 21. April einen exklusiven Vorabzugang zu den Tickets. Alle anderen Interessierten können ab dem 23. April beim allgemeinen Verkauf zuschlagen. Denkt bei der Planung unbedingt daran, dass ihr für den Ticketkauf auf internationaler Ebene einen gültigen Reisepass benötigt.

Der Weg zum Thron: Das große Worlds-Finale in Brooklyn

Im Herbst zieht der LoL-Zirkus weiter in die USA, wo vom 15. Oktober bis zum 14. November die Weltmeisterschaft stattfindet. Los geht es in der bekannten Riot Games Arena in Los Angeles mit der Play-In-Stage. Danach verlagert sich das gesamte Geschehen – inklusive der Swiss Stage und des Halbfinals – nach Allen, Texas. Dort dient das Credit Union of Texas Event Center als zentrale Bühne.

Für das Finale am 14. November haben die Veranstalter eine ikonische Kulisse gewählt: Die Entscheidung fällt im Barclays Center in Brooklyn, New York. In diesem Jahr treten insgesamt 19 Teams an, da die CBLOL einen weiteren Startplatz erhalten hat. Ihr könnt euch also auf noch mehr internationale Vielfalt freuen. Der Ticketvorverkauf für die Worlds soll nach aktuellem Stand Mitte bis Ende Juli starten.