Neue Hitster-Edition für den Weihnachtsbaum

Jumbo präsentiert in diesem Spieleherbst gleich drei neue Hitster-Varianten: Von besinnlich-festlich mit „Hitster Celebration“ und „Hitster Christmas“ bis rockig mit „Hitster Rock Bob!“ ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Dass „Hitster“ wahrlich ein Hit und extrem beliebt ist, bestätigen aktuelle Marktdaten. Es wurde zum beliebtesten Erwachsenenspiel 2023/2024 gewählt und belegt zudem den zweiten Platz unter den Top 50 Spielwaren im deutschen Markt.

Das sind die Hitster Neuererscheinungen

Hitster Celebration

Diese exklusive Edition von Hitster wurde speziell für Weihnachten und Silvester konzipiert. Sie enthält eine feierliche Mischung aus über 300 Songs – eine Kombination aus den beliebtesten Hits früherer Editionen und aktueller Lieder, die die Spieler in die richtige chronologische Reihenfolge bringen müssen. Wer zuerst zehn Hits richtig sortiert hat, gewinnt.

Hitster Celebration ist aber nicht nur ein Fest für die Ohren, sondern auch ein wahrer Augenschmauß. Verpackt in der festlich gestalteten Metallbox, die hochwertige Karten und Plättchen aus Holz enthält, eignet sich diese limitierte Auflage optimal als Weihnachtsgeschenk.

Altersempfehlung: ab 16 Jahren

Spielerzahl: 2-10

Spieldauer: ca. 30 Minuten

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 39,99 Euro

Hitster Christmas



Mit dieser Hitster-Erweiterung geht Weihnachten so richtig ins Ohr. Die sorgfältig zusammengestellte Auswahl mit insgesamt 150 Xmas-Hits aus verschiedenen Jahrzehnten versetzt selbst den größten Weihnachtsmuffel in festliche Stimmung. Um den Sieger zu ermittelt, werden zunächst die einzelnen Lieder via QR-Code auf den Songkarten über Spotify abgespielt. Jetzt heißt es nachdenken und eine Entscheidung treffen. Wer kann „Jingle Bell Rock“, „White Christmas“ und Co. richtig am Zeitstrahl anordnen?

Jener Spieler, der zuerst 10 Hits richtig zugeordnet hat, wird zum Weihnachts-Hitster ernannt. Damit die Stimmung gerade zu Weihnachten nicht kippt, sorgen drei verschiedene Schwierigkeitsstufen für Chancengleichheit und langanhaltenden Spielspaß.

Altersempfehlung: ab 16 Jahren

Spielerzahl: 2-10

Spieldauer: ca. 30 Minuten

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 12,99 Euro

Hitster Rock BOB!

Hitster Rock BOB! wurde von niemand geringerem als Radio BOB! kuratiert, den Spezialisten für echte Rock Musik. 300 Rockhits der letzten Jahrzehnte warten darauf, in die zeitlich richtige Reihenfolge gebracht zu werden. Für diese Reise in die elektrisierende Welt der Rockmusik muss man aber kein Experte für Musik sein. Die Spielenden können – je nach Wissensstand – aus drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen wählen und so das Anspruchsniveau entsprechend anpassen. Und natürlich darf auch geraten werden. Ob gewusst oder getippt: Wie immer bei Hitster gewinnt, wer als erster zehn Hits nach ihrem Erscheinungsjahr richtig sortiert hat.

Hitster Rock BOB! lässt sich übrigens auch wunderbar alleine spielen oder – für ein noch berauschenderes Musikerlebnis – mit anderen Hitster-Ausgaben kombinieren.