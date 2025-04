Neue Gatorade-Sorten und zuckerfreie Varianten ab sofort verfügbar

Ob beim Training, im Alltag oder unterwegs – ein aktiver Lebensstil verlangt nach dem idealen Begleiter: Gatorade präsentiert sich jetzt in einer neuen, trendigen Flasche und überzeugt mit vier erfrischenden Geschmacksrichtungen: zwei davon erstmals zuckerfrei!

Für jede Situation die passende Erfrischung

Ob beim Training, unterwegs oder im Alltag – Gatorade passt sich deinem aktiven Lebensstil an. Mit den neuen zuckerfreien Sorten bringt Gatorade frischen Wind in die Regale: Gatorade Zero Sugar unterstützt eine bewusste Flüssigkeitszufuhr – ganz ohne Zucker. Ideal für alle, die bewusst leben und trotzdem nicht auf Performance verzichten wollen.

Die zuckerfreien Sorten Fruit Punch (tropische Fruchtpower für den extra Kick) und Orange (mit sommerlich-frischen Zitrusgenuss) sind mit Vitaminen B3 und B6 angereichert und unterstützen die Reduktion von Müdigkeit bzw. helfen mit wichtigen Elektrolyten und Flüssigkeit hydriert zu bleiben.

Für intensive Sporteinheiten bleibt Gatorade Sports Drink der bewährte Klassiker. Die Sorten Cool Blue (Himbeere) und Lemon liefern Energie durch Kohlenhydrate und helfen mit Elektrolyten und wichtigen Mineralstoffen wie Natrium, Kalium und Chlorid, den Flüssigkeits- und Salzhaushalt nach dem Schwitzen wieder auszugleichen.

Neuer Style, besserer Grip

Mit ihrer neuen, smarten Form liegt die Gatorade-Flasche noch besser in der Hand – perfekt für Workout, Abenteuer oder täglichen Energie-Boost1. Die neue 500-ml-Flasche hat die perfekte Größe fürs Training und macht es easy, unterwegs hydriert zu bleiben.

Der Sportdrink den Sportler:innen lieben

Seit über 50 Jahren vertrauen Profi-Athlet:innen auf Gatorade – von Fußballstars wie Vini Jr. und Son Heung-min bis zu Tennis-Ass Coco Gauff. Gatorade ist u.a. das offizielle Sportgetränk der UEFA Champions League, unterstützt die UEFA Women’s Champions League und hat eine fast 40-jährige Partnerschaft mit der NBA.