Neue faltbare Flaggschiffe: vivo stellt das X Fold2 und X Flip vor

vivo erweitert dasfaltbare Flaggschiff-Smartphone-Portfolio mit dem X Fold2 und dem X Flip um zwei neue interessante Geräte. Was sie zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

„Wir haben uns bei vivo zur Aufgabe gemacht, faltbare Premium-Smartphones zu entwickeln, die das beste Benutzererlebnis bieten, ohne Kompromisse einzugehen. Es ist immer eine Herausforderung für Foldables, Technologie und Design zu vereinen, aber das Engagement von vivo ermöglicht es uns, Produkte zu liefern, die alle Erwartungen übertreffen”, so Huang Tao, Vice President of Product bei vivo.

vivo X Fold2: Die perfekte Mischung aus Vielseitigkeit und schlankem Aussehen

vivo priorisiert bei der Entwicklung seiner faltbaren Smartphones, beginnend mit dem X Fold, stets die Flaggschiff-Leistung und ein optimales Benutzererlebnis. Nun bietet das vivo X Fold2 nicht nur Flaggschiff-Spezifikationen, sondern hat auch den Vorteil eines großen Displays: das 8,03-Zoll-E6-Hauptdisplay mit einer Auflösung von 2K+ und 1.800 Nits maximaler Helligkeit macht das X Fold2 zu einem der führenden Modelle unter den faltbaren Smartphones. Sowohl das Haupt- als auch das Cover-Display unterstützen eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

Die überlegene Leistung des vivo X Fold2 wird von Snapdragon® 8 Gen 2 mit verbessertem SPU, LPDDR5X und UFS 4.0 angetrieben. Das Smartphone verfügt über einen (typischen) 4800-mAh-Akku mit Unterstützung für 120-W-Dual-Cell-FlashCharge und 50-W-Wireless-FlashCharge. Das vivo X Fold2 ist zudem rund 33 Gramm leichter und 2 mm dünner als sein Vorgänger X Fold. Ein schlankes und langlebiges Scharnier verbessert die Stabilität und ermöglicht damit eine um 33 % längere Lebensdauer als sein Vorgänger. Das Scharnier erhielt das TÜV Rheinland-Zertifikat für stabile Leistung auch nach 400.000 Faltvorgängen.

Das Gerät verfügt über eine 50-MP-VCS-True-Color-Hauptkamera und bietet mit dem ZEISS Cinematic Video Mode ein professionelles Fotoerlebnis. Das ZEISS Imaging mit Free-Stop Shooting Experience ermöglicht es Nutzer:innen, atemberaubende Szenen einzufangen, ohne dass ein Stativ erforderlich ist. Das große Display erleichtert das Multitasking erheblich, ein besonderes Highlight ist das nahtlose Umschalten von Fenstern in verschiedene Klapppositionen.

Das vivo X Fold2 ist exklusiv in China in den Farben Rot, Blau und Schwarz erhältlich.

vivo X Flip: Ein Zusammenspiel aus Stil und starker Leistung

Als Neuzugang in der faltbaren Produktpalette zeichnet sich das kompakte, faltbare vivo X Flip durch sein elegantes Design aus. Das Gerät verfügt über ein großes Cover Display, während ein Mikrobogen auf beiden Seiten für eine angenehme Haptik sorgt. Der Rahmen aus Aluminiumlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität sorgt für eine leichtere und stabilere Struktur. Mit einer Ausbuchtung von nur 3,15 mm Dicke macht das extrem langlebige, leichte Scharnier das filigrane und elegante Design des Geräts möglich. Das vivo X Flip ist im aufgeklappten Zustand 7,75 mm dick und im zusammengeklappten Zustand etwa so groß wie eine kompakte Puderdose.

Das vivo X Flip verfügt über einen DV-Modus, mit dem Nutzer:innen selbst in alltäglichen Szenarien Vlogs oder Videos erstellen können, indem sie das Smartphone horizontal verwenden. Die schwebende Zeitraffer-Aufnahmefunktion ermöglicht es zudem, Szenen wie Verkehr und sternenklare Nächte mit nur einem Fingertipp und ohne Verwendung eines Stativs aufzunehmen. Mit einer 50-MP-VCS-True-Color-Hauptkamera, OIS-Technologie und ZEISS Style Portrait bietet das Gerät mehr Farbtöne und kreative Aufnahmemethoden. Der einzigartige Make-up-Spiegel mit Aura-Licht auf dem vivo X Flip schafft es, Gesichter intelligent zu identifizieren und lebensechte Make-up-Effekte auf dem Display anzuzeigen – damit können Nutzer:innen beispielsweise verschiedene Make-up-Stile ausprobieren.

Auch das vivo X Flip hat die TÜV Rheinland-Zertifizierung erhalten, da es 500.000 Faltvorgängen standhält. Dank der verbesserten Waterdrop-Scharnierstruktur und UTG bleibt der Bildschirm auch nach strengen Falttests intakt. Darüber hinaus verfügt das vivo X Flip über einen (typischen) 4400-mAh-Akku mit Unterstützung für 44-W-FlashCharge und branchenführende 4,5-V-Akkutechnologie mit hoher Energiedichte.

Das vivo X Flip kommt in drei atemberaubenden Farben auf den chinesischen Markt: Rhombic Purple, Silk Gold und Diamond Black.