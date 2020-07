Neue externe Soundkarte – der EPOS | SENNHEISER GSX 300

Mit dem EPOS | SENNHEISER GSX 300 kommt eine neue externe Soundkarte für euch auf den Markt. Was euch mit dem Gerät erwartet, lest ihr hier!

Über den EPOS | SENNHEISER GSX 300

Wie ihr im obigen Video sehen könnt, ist das Gehäuse sehr auf hohen Bedienkomfort und einfache Steuerung ausgelegt. Alles, was es gibt, ist ein spezieller Lautstärkenregler und eine smarte Taste. Sie kann wahlweise für das Umschalten zwischen Profilen, aber auch für das Umschalten zwischen Stereo- und Surround-Sound konfiguriert werden. Ein LED-Ring um den Lautstärkenregler zeigt den gewählten Modus an – viel leichter geht’s nicht! Das Ziel ist klar: Verbesserte Audio-Performance für alle. Der EPOS | SENNHEISER GSX 300 bietet 7.1 Surround-Sound, digitale Tonverarbeitung, Geräuschunterdrückung und „Gating“ – für eine klare und deutliche Kommunikation bei Verwendung mit einem Headset.

Das Headset wird einfach über die beiden 3,5-mm-Klinkenbuchsen am GSX 300 (je eine für Mikrofon und Audio) angeschlossen. So erreicht ihr mühelos eine Audioqualität, die mit den meisten On-board-Soundkarten in Laptops und Desktop-Computern nicht erreicht wird. Das Gerät bietet euch ein elegantes, robustes und durchdachtes Aussehen, und in Kombination mit der kürzlich erweiterten EPOS Gaming Suite bietet diese Soundkarte Gamern euch eine hochwertige Audiolösung, die sich auch problemlos mitnehmen lässt. Die neue Soundkarte EPOS I SENNHEISER GSX 300 ist ab sofort auf der offiziellen EPOS-Website um 79 Euro erhältlich. Zwei Farben, Snow und Black, stehen euch zur Auswahl. Was haltet ihr von dem Release?