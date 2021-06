Am 30. Juni erscheint für Greedfall die De Vespe Conspiracy-Erweiterung. Was sie bringt, lest ihr gleich hier!

Greedfall-Fans können bald eine neue Story-Erweiterung für das Spiel genießen, und Besitzer:innen von Next-Gen-Konsolen können auch in den Spaß einsteigen. Spiders hat angekündigt, dass das RPG Greedfall am 30. Juni auf PS5 und Xbox Series X/S erscheint, und am selben Tag wird eine Gold Edition des Spiels veröffentlicht, die mit einer neuen Erweiterung geliefert wird. Habt ihr eine PS5 oder XSX, dürft ihr 4K-Auflösung, stark verbesserte Optik, schnelles Laden und 60 FPS im Leistungsmodus erwarten. Für alle, die das Spiel noch nicht kennen, hier der Launch-Trailer zum Game: