Neue Disney Speedstorm-Saison startet am 23.10.2025
Wir haben aufregende Neuigkeiten für alle, die das Gaspedal in Disney Speedstorm durchdrücken! Die nächste kostenlose Saison steht in den Startlöchern und verspricht ein tierisch gutes Abenteuer. Merkt euch den Start: Die Saison mit dem klangvollen Namen „Rumpel Pumpel“-Abenteuer beginnt am 23. Oktober auf allen Plattformen und hält uns bis zum 17. Dezember in Atem!
Macht euch bereit für einen Ausflug in den Hundertmorgenwald, denn gleich drei liebgewonnene neue Fahrer:innen gesellen sich zur Renn-Crew. Aber das ist noch nicht alles: Es warten neue kostenlose Freischaltungen von Charakteren, neue Fahrer:innen zur Saisonmitte, überladene Versionen beliebter Racer:innen und ein brandneues, zeitlich begrenztes Event mit exklusiven Belohnungen auf euch!
Damit ihr wisst, was euch ab dem Saisonstart erwartet, hier die Highlights aus dem Hundertmorgenwald und darüber hinaus:
Die Neuzugänge aus dem Hundertmorgenwald – Spezielle Fähigkeiten unter der Lupe:
- Winnie Puuh: Natürlich dreht sich bei Puuh alles um den Honig!
- Standard-Fertigkeit: Puuh entdeckt einen Bienenstock, der unbewusst wütende Bienen auf die Konkurrenz loslässt. Die Folge: Betäubung und Geschwindigkeitsverlust für eure Rival:innen!
- Aufgeladene Fertigkeit: Puuh aktiviert einen temporären Schutzschild und hinterlässt eine klebrige Spur, die das Fahren für andere erschwert.
- Tigger: Tigger ist Tigger, und das heißt: Hüpfen, hüpfen, hüpfen!
- Standard-Fertigkeit: Tigger springt in seinem Kart, wobei jede Landung eine Schockwelle auslöst.
- Aufgeladene Fertigkeit: Er schwingt seinen Schweif und vollführt einen mächtigen Supersprung, der sein Kart blitzschnell vorwärts katapultiert. Achtung: Je weiter Tigger zurückliegt, desto größer ist die Sprungweite – perfekt für spektakuläre Aufholjagden!
- I-Aah: Traurigkeit als Turbo? Im Rennen wird I-Aahs Melancholie zum Vorteil!
- Standard-Fertigkeit: I-Aah beschwört eine Regenwolke. Die nasse Spur dahinter verlangsamt Gegner:innen, während I-Aah selbst einen kleinen Geschwindigkeitsbonus erhält.
- Aufgeladene Fertigkeit: Mitten im Rennen schmeißt I-Aah eine Geburtstagsparty! Er heftet anderen Racer:innen Schweife an: Verbündete erhalten hilfreiche Boni, während Gegner:innen Schaden nehmen.
Weitere Saison-Highlights, die ihr nicht verpassen dürft:
- Neue Crew-Mitglieder: Verstärkung kommt in Form von Christopher Robin, B’llon, Ruh, Ferkel, Kanga und weiteren bekannten Gesichtern, die euch auf der Strecke unterstützen.
- Kostenlose Freischaltungen: Zwei starke Neuzugänge stehen allen Spieler:innen ohne Umwege zur Verfügung: Kummer aus Disney Pixars Alles steht Kopf und Jamba aus Disneys Lilo & Stitch!
- Rennfahrer zur Saisonmitte: Aufregende Neuzugänge Mitte der Saison: Carl Fredricksen (Version „Auf zu neuen Abenteuern“) und Russell (Version „Erforscher der Wildnis“) aus dem Pixar-Hit Oben geben ihr Debüt!
- Neue überladene Versionen und Archiv:
- Überladen: Neue Power-Ups gibt es für Oswald der Lustige Hase, Vanellope (Ralph reicht’s), Angst (Alles steht Kopf), Buzz Lightyear und Porzellinchen (Toy Story) sowie Li Shang (Mulan).
- Archiv: Das neue Saison-Archiv dreht sich ganz um Superheld:innen und wird um die Familie Parr und ihre Verbündeten erweitert: Mr. Incredible, Violet, Dash und Frozone aus Disney und Pixars Die Unglaublichen.
Macht euch bereit, die Strecken in Disney Speedstorm unsicher zu machen und diese spannenden neuen Inhalte freizuschalten. Ab dem 23. Oktober heißt es: Start frei für das „Rumpel Pumpel“-Abenteuer! Lasst uns in den Kommentaren wissen, auf welche:n neue:n Fahrer:in ihr euch am meisten freut!