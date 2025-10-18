Neue Disney Speedstorm-Saison startet am 23.10.2025

Wir haben aufregende Neuigkeiten für alle, die das Gaspedal in Disney Speedstorm durchdrücken! Die nächste kostenlose Saison steht in den Startlöchern und verspricht ein tierisch gutes Abenteuer. Merkt euch den Start: Die Saison mit dem klangvollen Namen „Rumpel Pumpel“-Abenteuer beginnt am 23. Oktober auf allen Plattformen und hält uns bis zum 17. Dezember in Atem!

Macht euch bereit für einen Ausflug in den Hundertmorgenwald, denn gleich drei liebgewonnene neue Fahrer:innen gesellen sich zur Renn-Crew. Aber das ist noch nicht alles: Es warten neue kostenlose Freischaltungen von Charakteren, neue Fahrer:innen zur Saisonmitte, überladene Versionen beliebter Racer:innen und ein brandneues, zeitlich begrenztes Event mit exklusiven Belohnungen auf euch!