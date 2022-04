Neue De’Longhi Pinguino Klimageräte erscheinen im Mai 2022

Der nächste Sommer kommt bestimmt und damit das Zocken auch im Hochsommer Spaß macht, bringt De’Longhi im Mai neue Klimageräte auf den Markt. Welche das sind und was sie zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

Was haben die neuen De’Longhi Pinguino Klimageräte zu bieten?

Kein Mythos mehr: Stromsparende, leise Klimageräte

Menschen fühlen sich bei einer konstanten Raumtemperatur von ca. 21 Grad Celsius am wohlsten. Deshalb können zu warme oder zu kühle Räume unsere Produktivität erheblich beeinflussen. Die neuen Klimageräte von De’Longhi sind daher auf maximale Leistungsstärke bei minimaler Lärmbelästigung – durch die innovative Silent Technologie – ausgelegt. Bisher schlug sich das bei Dauergebrauch auch in der Stromrechnung nieder. Doch die neuen Pinguino-Modelle sind da anders. Denn sie gehören alle in die Energieklasse A und A+.

Die “Pinguini” brauchen nicht nur weniger Strom, sie ersparen der Umwelt auch viele Schadstoffe. Durch ein umweltfreundliches Kühlmittel, das bis zu 696 Mal umweltfreundlicher ist, als andere herkömmliche Kühlmittel.

Smart, innovativ und individuell

“Smarthome, kühle mein Wohnzimmer!” Ein Satz reicht künftig und schon wird es kühler. Denn die Modelle Pinguino PAC EL110 ERF WIFI, Pinguino EX130 CST WIFI und Pinguino PAC EL112 CST WIFI sind über WIFI-steuerbar und mit gängigen Smartspeaker-Systemen kompatibel. Außerdem verfügen sie über smarte Innovationen, wie die Eco Real Feel-Funktion. Sie ermöglicht die Anpassung der Raumtemperatur per App und verbraucht durch die Kombination aus Temperaturreduktion und Luftfeuchtigkeitsregelung bis zu 30 Prozent weniger Energie. Die Care4Me Technik der Modelle EX130 CST WIFI und PAC EL112 CST WIFI sorgt zusätzlich dafür, dass sich die Geräte auf die Bedürfnisse der Nutzer einstellen.

Zudem lassen sich die Klimageräte auf Basis von Wettertipps steuern und tragen damit zusätzlich zum Energiesparen bei. Als weitere Innovation trumpfen die Care4Me-Modelle mit künstlicher Intelligenz auf, die das Raumklima basierend auf individuellen Vorlieben adaptiert und den Raum sogar vorkühlen kann, während man selbst noch auf dem Heimweg ist.

Kräftige Einsteigermodelle für kleine Räume

Wer hingegen ein kleines, kompaktes und günstigeres Klimageräte sucht, wird mit den beiden Einsteiger-Modellen Pinguino Compact ES72 Young und Pinguino Compact ES72 Classic perfekt serviciert. Sie sind um bis zu 40 Prozent kleiner und wiegen ca. 25 Kilogramm – dabei sind sie aber ebenso leistungsstark und verfügen über die Silent Technologie. Trotz ihres kompakten Designs liefern sie eine Kühlleistung bis 808 Watt bei Energieklasse A, haben ebenso eine Entfeuchtungsfunktion sowie einen 24-Stunden Timer. Auch sie werden inkl. Abluftschlauch und Fensterleiste geliefert

De’Longhi Pinguino Klimageräte Preis & Verfügbarkeit

Die neuen Pinguino-Klimageräte sind ab April bzw. ab Mail 2022 zu den unverbindliche Preisempfehlungen inkl. USt. verfügbar: