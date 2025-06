Neue Anker Nano-Ladegeräte sind da: Für alle Fälle gerüstet

Mit der neuen Anker Nano-Serie setzt Anker Innovations Maßstäbe bei den kompakten und leistungsstarken Ladelösungen.

Ob auf Reisen, im Alltag oder im Office – die neuen Nano-Produkte wollen durch minimalistisches Design, geballte Ladeleistung und clevere Features überzeugen. Die Highlights der neuen Nano-Serie gibt es hier im Überblick!

Kompakt, clever, kraftvoll mit 10.000 mAh

Mit einem integriertem 70 Zentimeter langen, einziehbaren USB-C-Kabel ausgestattet, liefert die Anker Nano Powerbank (10K | 45 Watt | integriertes USB-C-Kabel) bis zu 45 Watt Ladeleistung – sowohl über das Kabel als auch über den zusätzlichen USB-C-Port, der zudem PPS 2.0 unterstützt. Das Display zeigt Ladezustand, Leistung und Betriebsstatus in Echtzeit an. Dank ihrer kompakten Maße (81,5 × 51 × 36 Millimeter) passt sie mühelos in jede Tasche und lässt sich mit USB-Kabel als Trageschlaufe auch bequem am Handgelenk tragen. Die Anker Nano Power Bank (10.000 Milliamperestunden) ist ab sofort für 49,99 Euro auf der Anker Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich.

Kabellos und Ultraleicht mit MagGo

Durch seine Qi2-Kompatibilität ermöglicht die Anker Nano Powerbank (5K | 20 Watt USB-C + 15 Watt Wireless | MagGo) 15 Watt kabelloses Schnellladen – zum Beispiel für iPhones mit MagSafe. Per USB-C sind bis zu 20 Watt möglich. Das extrem schlanke Design (102 × 71 × 8,6 Millimeter) erinnert an eine Kreditkarte. Der integrierte, klappbare Metall-Standfuß erlaubt ein bequemes Aufstellen des Smartphones, um unterwegs beispielsweise Videos abspielen zu können. Über die Anker-App lassen sich diverse Ladeparameter steuern sowie die Temperatur manuell regulieren. Die neue Anker Nano MagGo Power Bank (5.000 Milliamperestunden) ist ebenfalls für 49,99 Euro auf der Anker Webseite, bei Amazon und im Handel zum Kauf erwerbbar.

130 Watt: Das kompakte Kraftpaket

Der Anker Nano Charger (130 Watt | sechs Anschlüsse) liefert beeindruckende 130 Watt Gesamtleistung über vier USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse. Zwei MacBook Air (15 Zoll) lassen sich so gleichzeitig auf 50 Prozent Akkuleistung in 30 Minuten laden. Insgesamt nur 19 Millimeter dünn, ist das Ladegerät besonders reisetauglich. ActiveShield 2.0 sorgt dabei für präzise Temperaturüberwachung. Die mitgelieferte Tragetasche und die weichen Oberflächen machen es zum idealen Begleiter für unterwegs. Der Anker Nano Charger (130 Watt) ist ab sofort verfügbar, für 59,99 Euro auf der Anker Webseite, bei Amazon und im Handel.

All-in-One-Ladegerät für die Jackentasche

Leistung trifft auf Portabilität: Erstmals bei einem Anker-Wandladegerät, bringt der Anker Nano Charger (35 Watt | mit einziehbarem USB-C-Kabel) mit seinen 35 Watt Ladeleistung ein integriertes 70 Zentimeter langes, einziehbares USB-C-Kabel mit – stark genug für Tablets sowie Smartphones und mit einer Lebensdauer von knapp 20.000 Biegungen zudem besonders langlebig. Mit Maßen von nur 47,5 × 61 × 30 Millimetern ist er zehn Prozent kleiner als herkömmliche 30 Watt-Charger. Die rutschfeste Gehäuseform sorgt für stabilen Halt in der Steckdose, ActiveShield und ein Power Tuner-Chip schützen angeschlossene Geräte zudem aktiv vor Überhitzung. Der Anker Nano Charger ist für 39,99 Euro auf der Anker Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich.

Langlebig. Nachhaltig. Schnell.

Das neue Anker USB-C auf USB-C Kabel (90/180 Zentimeter | 240 Watt | Geflochten) ist vollständig gewebt aus recyceltem Material (einhundert Prozent PCR) und bietet bis zu 240 Watt Ladeleistung. Die integrierten E-Marker-Chips sorgen für sicheres, zertifiziertes Schnellladen. Durch die hochwertige Flechtstruktur ist es besonders langlebig und erreicht eine getestete Lebensdauer von knapp 35.000 Biegungen. Erhältlich ist das Kabel auf der Anker Webseite, bei Amazon und im Handel in mehreren Farben und Längen – das 90 Zentimeter-Kabel kostet 19,99 Euro, die 180 Zentimeter-Variante gibt es für 24,99 Euro.