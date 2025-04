Neu: Nebula X1 sorgt für 4K-Bild mit bis zu 3.500 ANSI-Lumen Helligkeit

High-End-Beamer gesucht? Anker Innovations hat mit dem Nebula X1 etwas ganz Feines für euch. Lest hier mehr über das Produkt!

Nebula X1 bringt 4K und 4.1.2-Surround

Nebula, die auf Beamer und Home Entertainment fokussierte Brand von Anker Innovations, präsentiert ihren bislang leistungsstärksten Projektor: den Nebula X1. Das neue Top-Modell holt Film- und Serien-Fans durch ein gestochen scharfes 4K-Bild in brillanter Qualität gleichermaßen ab. Dank Laser-Technologie und Dolby Vision erstrahlt er mit seiner hohen Helligkeit, starken Kontrasten und satten Farben jede Wand. Durch den integrierten Mikro-Gimbal lässt sich der Nebula X1 auf nahezu jeder Fläche – sei es ein Tisch, Stativ oder einfach auf dem Boden – flexibel aufstellen und positionieren. Der Neigungswinkel ermöglicht eine dynamische Anpassung bis zu 25 Grad, der optische Zoom projiziert eine Diagonale bis 200 Zoll auf einer variablen Distanz von vier bis zu sieben Metern.

Praktisch: Wer den Beamer mal draußen im Garten, im Wohnzimmer und wahlweise im Schlafzimmer nutzen möchte, muss das Bild nicht jedes Mal erneut anpassen. Der High-End-Nebula-Projektor übernimmt diese Aufgabe. Sind die Raumeinstellungen einmal gespeichert, erkennt er ebenjenen Bereich und passt ihn einfach selbst an. Ob der Autofokus, die automatische Keystone-Korrektur, die Bildanpassung, Helligkeitseinstellung durch das jeweilige Umgebungslicht – viele intelligente Funktionen helfen dabei, dass ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren könnt, den Lieblings-Film oder eine neue Folge der mit Spannung erwarteten Serie. Tritt jemand vor den Projektor, schützt die Eye-Guard-Funktion die Augen vor Laserstrahlung. Schließlich setzt das Produkt auf einen Triple-Laser-Lichtmotor. Dieser liefert leuchtstarke 3.500 ANSI-Lumen. Gleich 14 hintereinander gesetzte Glaslinsen garantieren klare Bilder ohne Qualitätsverlust.

Immersives, erweiterbares Klangerlebnis

Ein hervorragendes Bild ist das eine, doch ohne passenden Klang bleibt jedes Heimkino blass. Daher bietet der Nebula X1 gleich vier integrierte Lautsprecher. Wer den Maximum-Sound aus Hollywood-Blockbustern herausholen will, der kombiniert den Beamer mit zwei optional erhältlichen WiFi-Lautsprechern und verwandelt die Kombi in ein 160-Watt-Soundsystem mit 4.1.2-Surround-Sound. Dann übernehmen die integrierten Lautsprecher des Geräts als Subwoofer die Arbeit für mehr Bass und noch mehr Immersion. Gerade in leisen Filmpassagen darf der Beamer nicht stören. Deshalb setzt Nebula für ein leises Betriebsgeräusch auf eine – in diesem Bereich neuartige – Flüssigkühlung. Sie kühlt den Beamer zuverlässig und reduziert die Lautstärke auf 26 Dezibel – leiser als Flüstern.

Zusätzlich verfügt der X1 über einen ausziehbaren Tragegriff für einen mühelosen Transport sowie die Google TV-Plattform mit nativer Netflix-Integration und zwei HDMI-Anschlüssen, einer davon mit eARC-Technologie für Top-Konnektivität bei den Geräten. Der Nebula X1 ist ab dem 7. Mai für eine UVP von 2.999,- Euro erhältlich. Optionales Zubehör wie die zwei Satellitenlautsprecher (UVP: 499,99 Euro), der Gimbal-Ständer (UVP: 149,99 Euro), zwei drahtlose Mikrofone für Karaoke-Spaß (UVP: 99,99 Euro) und die praktische Tragetasche (UVP: 99,99 Euro) komplettieren auf Wunsch das mobile Heimkino-Set. Alle Interessierten sichern sich das Gesamtpaket über die Nebula-Webseite bis einschließlich 6. Mai für zusammen 2.499,- Euro. Was sagt ihr zu dieser Ankündigung, wäre dieser Beamer was für euch?