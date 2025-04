Neu in Österreich: Pepsi Zero Lemon – Zitronig. Erfrischend.

Der Frühling ist da – und mit ihm ein erfrischender Neuzugang im Zero Sugar Getränkeregal: Pepsi Zero Lemon! Die neue Sorte kombiniert den klassischen Cola-Geschmack mit einer erfrischenden Zitronennote. Das Ergebnis? Ein überraschend leichter, sommerlicher Genussmoment – perfekt für alle, die Abwechslung lieben und dabei bewusst genießen wollen. „Pepsi & Lemon. As simple as that.“

Ob beim Chillen im Park, beim Serienmarathon oder unterwegs mit Freund:innen: Pepsi Zero Lemon ist das perfekte Getränk für sonnige Tage und laue Sommerabende. Die neue Sorte greift ein vertrautes Ritual auf: Cola mit einer Zitronenscheibe – doch diesmal kommt der beliebte Geschmack direkt aus der Flasche. Pepsi Zero Lemon bietet eine Geschmackserlebnis, das genau das hält, was es verspricht: einfach, erfrischend und kompromisslos gut.

„Pepsi mit Zitrone – das passt einfach und ist eine Kombi, die man liebt. Und genau darum geht’s: Genuss, der unkompliziert ist und alle überzeugt!“, sagt Sabrina Wiedenhofer, Brand Managerin für Pepsi bei Waldquelle.

Die Werbekampagne rund um Pepsi Zero Lemon setzt ganz auf das Prinzip „weniger ist mehr“. Denn begleitet wird die Produkteinführung von einer reichweitenstarken Kampagne unter dem Claim „Epic Combo“. Im Zentrum stehen dabei die zwei Hauptdarsteller: Pepsi und Zitrone. Somit rückt der neue Geschmack ins Zentrum – klar, selbstbewusst und mit einem Augenzwinkern. Denn manchmal braucht es nicht viel, um etwas richtig gut zu machen – Pepsi und Zitrone reichen vollkommen.

2022 hat Waldquelle die Distribution und Getränkeabfüllung von Pepsi in Österreich übernommen und produziert regional im Burgenland. „Pepsi Zero Lemon ist mehr als nur ein neues Produkt – es ist ein echtes Geschmackserlebnis für alle, die Abwechslung suchen, aber nicht auf Leichtigkeit verzichten wollen“, so Wiedenhofer weiter.

Pepsi Zero Lemon – ein Must-Try für alle, die Lust auf etwas Neues haben – ob als kleine Erfrischung zwischendurch oder als cooler Begleiter beim nächsten Treffen mit Freunden. Erhältlich ist die neue Flavour in der handlichen 0,5 L sowie der 1,5 L PETFlasche – ideal für jede Gelegenheit.