Neu für die PS5: Der Sony FlexStrike

Sony hat seinen bevorstehenden Kampfstick, jetzt FlexStrike genannt, detailliert beschrieben. Sogar mit Video!

Über den Sony FlexStrike

FlexStrike wurde Anfang des Sommers während State of Play als Project Defiant angekündigt und ist Sonys neuester Schritt in der Kampfspiel-Community. Sony, dem die Evolution Championship Series (Evo) gehört, hat angekündigt, dass der Stick nächstes Jahr auf den Markt kommen wird und mit PC oder PlayStation 5 kompatibel sein wird. Der Controller wird zum ersten Mal auf der Evo 2025 in Las Vegas ausgestellt sein. Der FlexStrike-Kampfstick wird eine Tragetasche enthalten. Sony hat den Preis des kommenden Zubehörs noch nicht bekannt gegeben. FlexStrike kann entweder drahtlos oder über eine kabelgebundene USB-C-Verbindung verwendet werden. Es wird mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet sein, aber Sony muss noch Details zur Akkulaufzeit bekannt geben.

„Der FlexStrike Wireless-Kampfstick verfügt über einen hochwertigen, speziell entwickelten digitalen Stick, Tasten mit mechanischen Schaltern, werkzeuglose austauschbare Restriktortore (quadratisch, kreisförmig und achteckig) und ein langlebiges ergonomisches Design, um sicherzustellen, dass Sie im Kampf bleiben“, sagt das Unternehmen.„Verstauen Sie Zubehör mitsamt dem PlayStation Link Wireless-Adapter direkt im Gerät für Komfort und Portabilität.“ Es fügt hinzu: „Spieler können den Kampfstick, alle seine Komponenten wie das mitgelieferte USB-C-Kabel und mehr einfach und sicher zu einem lokalen Kampfabend, zu einem Freund nach Hause oder zu einem Turnier mit der mitgelieferten Tragetasche transportieren und mit der eingebauten wiederaufladbaren Batterie spielbereit sein.“