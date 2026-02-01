Neu bei INA KENT Fringes Are Forever

Was in Bewegung bleibt, kann seine Geschichte immer wieder neu erzählen: Mit den neuen Fringe Styles richtet das Wiener Taschenlabel INA KENT den Blick auf die Freude am Ungeordneten und Lebendigen. Als Detail, das sich dem Stillstand entzieht, loten Fransen das Zusammenspiel von Körper, Material und Dynamik mit spielerischer Leichtigkeit aus und entfalten ihre Wirkung dort, wo Alltag und Ausdruck ineinandergreifen.

Ina Kent Taschen ORNAMENT ed.4 metallic deep tar, MIOW ed.1 metallic deep tar, IVIET ed.5 metallic deep tar, SUNLIT ed.1 metallic deep tar// Copyright: Marlene Mautner

Dienten Fransen ursprünglich dazu, Leder beweglicher zu machen und Wassertropfen abzuleiten, waren sie auch immer dort präsent, wo Mode zeitgeschichtlich relevant war und in Bewegung geriet. Ihre besondere Qualität, sich von Natur aus der Kontrolle zu entziehen, hat die Wiener Designerin Ina Kent dazu inspiriert, ihre klaren, funktionalen Designs um einen Aspekt zu erweitern, der die endgültige Form mit entspannter Selbstverständlichkeit offenlässt:

„Bei INA KENT geht es seit den Anfängen um Taschen, die mitgehen – durch den Alltag, durch Situationen, durch unterschiedliche Arten, sie zu tragen. Die Fringe Styles führen diesen Gedanken weiter: Fransen reagieren, schwingen nach, verändern sich im Gebrauch und machen in einer gewissen Edginess sichtbar, dass sich nicht alles einordnen lassen muss.“

Die neuen Modelle umfassen Styles beliebter Klassiker und einer erstmals präsentierten Neuheit und sind ab sofort in den Wiener INA KENT-Stores und online erhältlich.