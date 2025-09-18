Netflix’ Splinter Cell: Deathwatch bekommt ersten Trailer zu Staffel 1

Gleich ansehen: Netflix hat den Trailer zu Staffel 1 für die kommende Zeichentrickserie Splinter Cell: Deathwatch veröffentlicht.

Über Splinter Cell: Deathwatch

Es ist schon zu lange her, Sam Fisher … bei der Serie, die am 14. Oktober auf Netflix Premiere haben wird, verleiht Liev Schreiber (Spotlight, Scream, X-Men Origins: Wolverine) die Stimme des Serienprotagonisten Sam Fisher. Die Serie wurde von Ubisoft Film & Television produziert, wobei John Wick-Schöpfer Derek Kolstad als Hauptautor und ausführender Produzent fungierte. Schreiber spielt neben Janet Varney (The Legend of Korra), Kirby Howell-Baptiste (Killing Eve, The Sandman) und Joel Oulette (Trickster) in der animierten Adaption der Ubisoft-Spieleserie.

„In der schattenhaften Welt der Spionage ist Sam Fisher ein Gerücht und eine Legende“, heißt es in der Beschreibung der Serie. „Wenn er wieder in Aktion gerät, muss er einem neuen Rekruten helfen, eine globale Verschwörung zu enträtseln.“ Das steht voll im Einklang mit den Buch- und Spielvorlagen, das ist aber noch nicht alles. Ubisoft gab im Dezember 2021 offiziell bekannt, dass es an einem Remake des ursprünglichen Splinter Cell arbeitet, des Stealth-Action-Spiels, das erstmals 2002 als Xbox-Exklusivspiel veröffentlicht wurde. Fast wie Snake Eater!