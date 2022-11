Netflix-Serie Dragon Age: Absolution erscheint am 9. Dezember 2022

Netflix hat einen neuen Trailer für die animierte Dragon Age: Absolution-Serie veröffentlicht und das Veröffentlichungsdatum bestätigt.

Laut dem Streaming-Unternehmen wird Dragon Age: Absolution am 9. Dezember veröffentlicht. Wie die typische Vorgehensweise von Netflix ist, werden alle sechs Episoden der Serie am selben Tag veröffentlicht. Dies bedeutet, dass die Zuschauer:innen die gesamte Geschichte in einer Sitzung am 9. Dezember sehen können. Binge-Watching, Baby! In einem Tweet, der für den neuen Trailer wirbt, sagte Netflix einfach: “Willkommen in Miriams Geschichte”. Der Trailer kann gleich hier angesehen werden: