Netflix kündigt die Animationsserie PLUTO für 2023 an

Osamu Tezuka wird oft als Vater und Gott des Mangas bezeichnet und wird in Japan weithin mit Walt Disney verglichen. Viz Media lizenzierte und veröffentlichte die Serie in Amerika unter dem Titel Pluto: Urasawa x Tezuka, und die Manga-Adaption war ein herausragender Erfolg und erhielt Bestnoten. Sie hat mehrere Preise gewonnen, darunter den Tezuka Osamu-Kulturpreis, und hat mehr als 8,5 Millionen Exemplare verkauft. Dieses Jahr erweist sich als Leckerbissen für langjährige Fans von Science-Fiction-Anime, da mehrere beliebte Klassiker ein Comeback feiern, darunter Rumiko Takahashis Urusei Yatsura, Psycho-Pass Providence und Trigun Stampade. Es gibt auch mehrere neue Titel, auf die man sich freuen kann, wie Dr. Stone New World, Edens Zero, Heavenly Delusion und Kyūri Yamadas AI no Idenshi.