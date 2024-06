Netflix Games stellt Harmonium für iOS und Android vor, kommt 2025

Harmonium folgt der Geschichte von Melody, einem Mädchen, das in einer musikalischen Familie aufwächst, aber in jungen Jahren taub wird.

Mehr zu Harmonium

Sie versucht, eine neue Art von Musik zu erschaffen, die “zu spüren, gesehen und für ihre Freunde zugänglich ist”, so das offizielle Pressematerial. Das Spiel wechselt zwischen der realen Welt und einer fantastischen Welt voller Musik, von Klaviertasten auf dem Boden bis hin zu einer hilfreichen Feen-Sprite-Kreatur, die ausschließlich aus Musikinstrumenten besteht. Ein sehr interessanter Aspekt ist, dass Melody vollständig in ASL (Amerikanische Zeichensprache) sprechen kann. Es gibt Untertitel für diejenigen, die ASL nicht kennen – genau wie bei jeder anderen Sprache – aber die Liebe zum Detail in jeder Handbewegung der Gebärdensprache von den Charakteren ist faszinierend, in Echtzeit zu beobachten. Diese Liebe zum Detail kommt vom Ehepaar Matt und Kay Daigle, den Schöpfern von That Deaf Guy.

Dabei handelt es sich um einen Comic-Strip, der einen humorvollen Blick auf das Leben einer gehörlosen Person gibt -, die für das Spiel gebracht wurden. Matt Korba, Creative Director von Harmonium bei The Odd Gentlemen, wusste, dass sie sich an die gehörlose Gemeinschaft wenden müssten, um die Authentizität zu schaffen, die das Team wollte, und sie mussten es früh tun. “Wir haben beobachtet, dass sie in anderen Projekten wie diesem, wenn das Spiel fertig ist oder wenn das Drehbuch in Hollywood fertig ist, einen Berater mitbringen, der einen Daumen hoch vergibt, und das war’s”, sagte Korba. “Für uns war es wichtiger, dass wir von Anfang an mehrere Leute und diese verschiedenen Perspektiven hatten, also war der erste Schritt die Einstellung der Daigles”.