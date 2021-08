Netflix enthüllt You Staffel 3 Start-Termin

Gute Nachrichten für die Fans der Netflix-Serie You – Du wirst mich lieben – nach dem erfolgreichen Debüt sowie einer zweiten Staffel enthüllte Netflix nun den You Staffel 3 Start-Termin. Demnach geht es am 15.10.2021 weiter.

Worum geht’s?

Die Serie „You – Du wirst mich lieben“ nach dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Caroline Kepnes handelt von einem brillanten Leiter einer Buchhandlung, der sich in eine aufstrebende Schriftstellerin verliebt und vor nichts zurückschreckt, um sie für sich zu gewinnen. Mithilfe des Internets und der sozialen Medien sammelt er intime Details über sie und dringt zunehmend in ihr Leben ein. So wird er vom charmanten Verehrer schon bald zum besessenen Stalker. Klammheimlich beseitigt er strategisch alle Hindernisse und Menschen, die sich ihm in den Weg stellen.