Netflix enthüllt Shaman King Reboot Start-Termin

Gute Nachrichten, die auf den Shaman King Reboot warten – Netflix veröffentlichte nun einen Trailer, an dessen Ende der Shaman King Reboot Start-Termin enthüllt wird. Demnach erscheint die neu aufgelegte Version des Kultanimes am 9.8.2021 im Streamingkatalog von Netflix. Das Comeback von Yoh Asakura ist also nicht mal mehr zwei Monate entfernt.

haman King Reboot Trailer mit Start-Termin