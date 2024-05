NESPRESSO Sommerkollektion Unforgettable Mediterranean Summer macht Lust auf den Sommer

Nespresso lädt mit seiner sommerlichen Kollektion Unforgettable Mediterranean Summer zu einem unvergesslichen Abenteuer ein. Die limitierte Kollektion bestehend aus erfrischenden Kaffeevariationen und -neuheiten sowie farbenfroh gehaltenen Accessoires und Kaffeemaschinen inspiriert dazu, die verborgenen Schätze der Mittelmeerregion zu entdecken.

Für wahres Urlaubsfeeling kreierte Nespresso in Zusammenarbeit mit den Farbexpert:innen von Pantone eine eigene sensorische Farbpalette, die an ikonische Küstenstädte erinnert: Im Mittelpunkt der fünf Farbtöne steht ein prägnantes Mandarin Orange, das sich mit den Farben Habanero Gold, Muskmelon, Aquarelle und Blue Lolite zu einem unverkennbaren Look vereint. Gemeinsam mit unvergesslichem Kaffeegeschmack bleibt dieser Sommer so in bunter Erinnerung und lädt zu einem geschmacklichen Ausflug an die Mittelmeerküsten ein.

Taste the Summer Memories: Eisgekühlter Kaffeegenuss

Nespresso läutet den Sommer mit einer limitierten Auflage kalter Kaffees für warme Sommertage ein – speziell für den Genuss über Eis geeignet. Heuer neu dabei: Der sanfte und erfrischende BARISTA CREATIONS Sunny Almond Vanilla Over Ice für das VERTUO System sorgt für mediterranes Flair. Ein leicht gerösteter Arabica-Blend mit sonnigem Mandelgeschmack und einem Hauch von süßer Vanille – der Sommer kann kommen!

Kaffeeliebhaber:innen können sich auch dieses Jahr über wiederkehrende Sommer-Favoriten freuen. Freddo Delicato und Freddo Intenso für das ORIGINAL System und Ice Leggero und Ice Forte für das VERTUO System sind erneut Teil der saisonalen BARISTA CREATIONS for Ice von Nespresso. Auch die beliebten BARISTA CREATIONS Coconut Flavour Over Ice für das ORIGINAL System und Tropical Coconut Flavour Over Ice für das VERTUO System feiern ein Comeback und verleihen mit ihrem herrlichen Aroma von Kokosnuss in Kombination mit Noten von geröstetem Karamell und einem Hauch von Vanille jedem Sommertag eine exotische Note.

Bunte Accessoires und frische Rezeptideen für einen unvergesslichen Sommer

Eine Reihe an auffälligen Accessoires in bunten Farben, verziert mit dem ikonischen Pantone-Chip, machen die Sommerkollektion komplett – und werden schnell zu Must-Haves für die warme Jahreszeit. Die VERTUO Pop und die Essenza Mini Pantone Limited Edition wurden in Mandarin Orange neu gestaltet – für noch mehr sommerlichen Kaffeegenuss. Auch der Aeroccino 3 Pantone Milchschäumer erhält diesen Sommer einen neuen Anstrich im ikonischen Mandarin Orange. In limitierter Auflage besticht der Mug Pantone Limited Edition, perfekt für geschmackvolle Erinnerungen.

Ideal für den eisgekühlten Kaffeegenuss von unterwegs eignen sich der NOMAD Travel Mug und der neue Iced Coffee NOMAD Tumbler, in frischem, limitiertem Look mit leuchtenden Pantone-Farben. Mit der farbenfrohen BARISTA Eiswürfelform wird die Vorbereitung der neuen Lieblingsrezepte zum wahren Genuss. Die kreativen neuen Rezepte fangen die Sommerstimmung im Glas ein und laden online unter www.nespresso.com/at/de/rezepte/ zum Nachmachen und Ausprobieren ein.

Die Kaffeevarietäten der Nespresso Unforgettable Summer Kollektion sind für einen begrenzten Zeitraum in allen Nespresso Boutiquen, in der Online-Boutique sowie telefonisch unter 0800 21 62 51 (gebührenfrei) zu einem Preis von EUR 5,70 für das ORIGINAL System und zwischen EUR 5,70 und 7,50 für das VERTUO System erhältlich.