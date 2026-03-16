NESPRESSO präsentiert die Trendgeschenke für den Frühling

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm die Sehnsucht nach bunten Farben. Nespresso bereichert die warmen Tage mit einer limitierten Kaffeevarietät, einer VERTUO Pop Maschine in Lilac und farbenfrohen Accessoires – denn kaum eine Farbe steht so sehr für diese Saison wie Lila. Die Kollektion ist ab 23. März online sowie in den Nespresso Boutiquen erhältlich.

Lavendel trifft auf sanfte Vanille

Ab sofort ist die neue limitierte Kaffeevarietät French Lavender & Vanilla Decaffeinato für das VERTUO-System erhältlich. Dieser Kaffee ist eine Einladung zum Entspannen im Alltag. Mit ausgeprägten französischen Lavendelnoten und subtiler Vanille ist dieser geröstete, entkoffeinierte Arabica-Blend ein sanfter, genussvoller Kaffee für diejenigen, die auch tagsüber einen Moment der Ruhe suchen. Dadurch, dass der French Lavender & Vanila Decaffeinato entkoffeiniert ist, kann diese Kaffeevarietät auch ideal am Abend genossen werden.

Das einzigartige VERTUO System eröffnet auch bei diesem Kaffee eine beeindruckende Rezeptvielfalt und nahezu unzählige Zubereitungsmöglichkeiten – vom entspannten Mug bis zum intensiven Double Espresso, der per Doppelklick auf den Zubereitungsknopf den Barista Creations Mode aktiviert wird. French Lavender & Vanilla Decaffeinato lässt sich vielseitig genießen: warm mit einem Schuss Milch oder auf Eis für eine erfrischende Auszeit vom Alltag. Der French Lavender & Vanilla Decaffeinato für das VERTUO System ist um EUR 8,20 erhältlich.

Stilvolle Accessoires für jeden Moment

Um den French Lavender & Vanilla Decaffeinato zuhause zu genießen, sind die ORIGIN Tassen die richtige Wahl. Die Tassen überzeugen mit ihrem modernen, von einer Kaffeebohne inspirierten Design, und sind um EUR 42,00 erhältlich. Für alle, die es kaum erwarten können, ihren Kaffee bei ihrem Frühlingsspaziergang zu trinken, sind der neue TRAVEL Tumbler oder der TRAVEL Mug in Lavender die perfekten Begleiter. So kann der Lieblingskaffee auch von unterwegs oder auf Reisen genossen werden. Der TRAVEL Tumbler in Lavender ist um EUR 25,00 und der TRAVEL Mug um EUR 28,00 erhältlich.

Farbenfreude trifft auf Kaffeegenuss: VERTUO Pop Maschine in Lilac

Mit ihrem modernen Design ist die VERTUO Pop Maschine nicht nur ein Eyecatcher, sondern bietet auch Kaffeegenuss in sechs verschiedenen Tassengrößen, von Ristretto über Double Espresso bis zum XL-Kaffee ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Bedienung könnte dabei nicht einfacher sein: Ein Knopfdruck genügt und der Lieblingskaffee ist serviert. Passend zur Jahreszeit verbreitet die VERTUO Pop Maschine im trendy Lilac frühlingshafte Stimmung in jeder Küche und bringt nun noch mehr Farbe in den Alltag. Die VERTUO Pop Maschine in Lilac ist um EUR 99,00 erhältlich.