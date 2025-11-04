NESPRESSO Festtagskollektion 2025 serviert magische Genussmomente

Unter dem Motto „Magic in the making“ läutet NESPRESSO seine diesjährige Festtagskollektion ein und zelebriert damit die kleinen Momente vor den Feiertagen. Limitierte Kaffees, elegante Accessoires und Köstlichkeiten in einem bunten Design der Künstlerin Thandiwe Muriu sorgen für magische Erlebnisse.

Das sind die Nespresso Festtagskollektion 2025

Festive Espresso (ORIGINAL) und Festive Double Espresso (VERTUO)

Der Festive Espresso für das ORIGINAL System sowie der Festive Double Espresso für VERTUO sorgen für ein unvergessliches Geschmackserlebnis. Diese limitierte Kaffeevarietät kombiniert Getreide- und Fruchtnoten mit zarten Holz und Karamellnuancen und sorgt für ein reichhaltiges, aromatisches Erlebnis.

Almond Hibiskus (ORIGINAL) und Festive Sweet Almond and Hibiskus (VERTUO)

Sweet Almond and Hibsikus vereint den köstlichen Geschmack von süßer Mandel mit einem blumigen Aroma von Hibiskus. Der sanfte Arabica-Blend aus Kolumbien besticht zudem mit feinen Noten von Karamell und Vanille – ein wahrer Festtagsgenuss.

Cinnamon Tamarind (ORIGINAL) und Festive Cinnamon and Candied Tamarind (VERTUO)

Bei Festive Cinnamon and Candied Tamarind trifft die angenehme Würze von Zimt auf den süß-fruchtigen Geschmack von kandierter Tamarinde. Mit feinen Karamellnoten schafft dieser Kaffee ein einzigartiges Geschmackserlebnis und fängt den Zauber der Saison ein.

Festliche Rezeptideen

Nespresso versorgt Kaffeeliebhaber:innen auch mit festlichen Rezeptideen, die für einen Hauch von Magie sorgen. Der Cinnamon Cloud Latte kombiniert Festive Cinnamon and Candied Tamarind mit Zimt und auch der Golden Hibiscus Latte ist eine wahre Geschmacksexplosion: Sweet Almond and Hibiskus, verfeinert durch Hibiskusblüten und Amarena-Kirschen. Die Minted Coffee Mule wiederum kombiniert Festive Espresso mit Limette, Honig, Ginger Beer sowie frischer Minze und sorgt für ein genussvolles Erlebnis.

Festliche Köstlichkeiten und stilvolle Accessoires

Köstliche Leckereien und stilvolle Accessoires runden die Festagssaison perfekt ab. So sorgt die dunkle Schokolade mit Kakao Nibs für wahre Genussmomente, während das Barista Mixologist Glas dazu einlädt, auf die Magie der Festtage anzustoßen. Der Festive Mug ist inspiriert von der Kaffeeblume im Design von Thandiwe Muriu gestaltet und sorgt für magische Kaffeemomente zuhause. Für die Zubereitung der festlichen Kaffeevarietäten eignen sich die VERTUO Pop+ Maschine in Chrome sowie die Essenza Mini in Matt Black Antharacite ideal.

Auch dieses Jahr sorgt der beliebte Nespresso Adventkalender für besondere Genussmomente im Alltag, gestaltet im magischen Design von Thandiwe Muriu, erhältlich für das ORIGINAL und VERTUO System. Hinter den Türchen befinden sich die festlichen Kaffeeneuheiten, die beliebten Bestandskaffeevarietäten und am letzten Tag ein besonderes Geschenk.

Ab sofort sind die limitierten Kaffees der Nespresso Festtagskollektion 2025 zu einem Preis von EUR 6,00 für das ORIGINAL System sowie zwischen EUR 6,50 und EUR 8,00 für das VERTUO System in allen Nespresso Boutiquen, online sowie telefonisch unter 0800 21 62 51 (gebührenfrei) erhältlich.