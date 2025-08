NERF this: Overwatch 2 bekommt neue Waffen dank neuer Kollaboration

Blizzard nerft diese Woche die Helden von Overwatch 2 mit echten NERF-Pistolen in einer speziellen neuen Kollaboration, und es ist schon längst an der Zeit.

NERF x Overwatch 2

Da D.Va in den letzten 10 Jahren immer wieder „NERF this!“ schreit, ist die NERF-Kollaboration mit Overwatch 2 längst überfällig. Ab heute ist es so weit, denn die Helden können die NERF-Waffen im Spiel verwenden. Mehrere Waffen-Skins mit NERF-Thema sind im Rahmen der Kollaboration im Gange, darunter Genjis Slingerang und Power Blast Bat, Baptistes Loadout Galactic Commander, Hanzos Big Bad Bow, Meis Super Soaker XP100, Soldier: 76′ N Series Pinpoint und Cassidys Maverick-Pistole, Vortex Football-Granate und neuer NERF Legendary-Helden-Skin. In einem Blog über die Zusammenarbeit bestätigte Blizzard, dass Tracers Gelfire Pros NERF-Waffen-Skins in der Veranstaltung verdient werden können, die einen Modus namens NERF oder Nothin‘ enthält, der als „ein rasantes Free-for-all beschrieben wird, bei dem acht Spieler einfallen und der erste, der 20 Eliminierungen erreicht, den Sieg beansprucht“. Aber es gibt noch mehr.

Ihr beginnt jede Runde mit einem zufälligen Helden, und jede Eliminierung verwandelt euch in einen neuen Charakter. Selbst wenn ihr keinen Kill bekommt, werdet ihr nach drei Todesfällen eine neue Figur erhalten, aber Helden werden sich angeblich nicht wiederholen, und jede Fähigkeit hat eine 80-prozentige Abklingzeitreduzierung, also wird es Wahnsinn. Das Abschließen von Event-Herausforderungen kann ein Spray, ein Spielersymbol, einen Waffenzauber und 40.000 Kampfpass-XP zusätzlich zu Tracers NERF-Waffen freischalten, bevor das Event am 18. August zu Ende geht und die neuen Kosmetika für immer oder zumindest für eine Weile verschwinden. Wer die Sammlung von NERF-Waffen vervollständigen möchte, macht sich bereit, einige Overwatch-Münzen zu sammeln, wenn das NERF-Event heute am 5. August 2025 beginnt.