Neon Genesis Evangelion Limited Collector’s Edition erscheint am 3.12.2021 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für die Fans von Gainax Neon Genesis Evangelion – LEONINE Anime veröffentlicht die Anime-Serie in einer Neon Genesis Evangelion Limited Collector‘s Edition, die den revolutionären Sci-Fi-Anime-Meilenstein von Mastermind Hideaki ANNO erstmals auch digital remastered auf Blu-ray Disc präsentiert. Die streng limitierten DVD- und Blu-ray-Editionen enthalten jeweils alle 26 Serienepisoden in der beliebten Klassik-Synchronfassung aus dem Jahr 2004, die Filme EVANGELION:DEATH(TRUE)² und THE END OF EVANGELION (beide OmU) sowie exklusives Bonusmaterial.

Story

Im Jahr 2000 fällt die Hälfte der Erdbevölkerung einer globalen Katastrophe zum Opfer – dem Second Impact! 15 Jahre später trifft der 14-jährige Shinji Ikari in Neo Tokyo-3 ein, wo er und andere Jugendliche, genannt „Children“, ultimative humanoide Mehrzweckkampfmaschinen steuern sollen. Als Piloten der sogenannten Evangelion müssen sie die mysteriösen „Engel“ bekämpfen: riesige Kreaturen, die aus unbekannten Gründen immer wieder die Stadt angreifen. Entwickelt von der geheimnisvollen NERV-Organisation, die von Shinjis Vater geleitet wird, vermögen nur die Evangelion das mächtige Kraftfeld der zerstörerischen Engel zu durchdringen. Doch die schicksalhafte Bürde lastet schwer auf Shinji und den anderen jugendlichen Piloten: Denn nur wenn sie ihre innere Stärke finden und den apokalyptischen Endkampf überleben, gibt es Hoffnung für das Fortbestehen der Zivilisation …

Veröffentlichung

LEONINE Anime veröffentlicht die mit zahlreichen Extras ausgestattete Limited Collector‘s Edition am 3. Dezember 2021 zunächst bei amazon.de und im eigenen Onlineshop leonineanime.com. Im Gesamthandel wird die Edition anschließend ab 14. Januar 2022 erhältlich sein.