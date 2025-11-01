Naturchalets am Gradenbach – Slow Living in direkter Nähe zur 4-Berge-Skischaukel Schladming

Mitten in Schladming-Dachstein bieten die Naturchalets am Gradenbach ein Winterrefugium zwischen stiller Natur und lebendiger Bergwelt. Große Glasfronten fangen das Licht der Schneelandschaft ein, Kaminfeuer und private Saunen schenken zugleich wohlige Wärme. Der Blick auf den Hauser Kaibling und die umliegenden Gipfel macht jeden Moment im Chalet zu einem kleinen Naturerlebnis. Wer morgens aufsteht, kann direkt vor der Tür auf den Winterwegen und Schneeschuhrouten die Natur erkunden. Die Talstation Hauser Kaibling ist über die (Ski-)Bus-Haltestelle bei den Chalets in wenigen Minuten erreichbar – bequem und ohne Parkplatzsuche.

Die zehn individuell gestalteten Luxuschalets mit 80 bis 160 Quadratmetern verbinden traditionelle Holzbauweise mit modern-alpinem Interior. Voll ausgestattete Küchen laden zu gemeinsamen Kochabenden oder entspannten Brunches ein. Hier bestimmen die Gäste selbst, wie sie ihren Tag gestalten – kochen, bestellen oder auswärts essen. Die Chalets bieten Raum für Paare, Familien oder Freundesgruppen, die die Zeit abseits überfüllter Ferienorte genießen möchten.

Das Konzept des Slow Winter durchzieht jeden Aufenthalt. Wer gern aktiv ist, kann an der Chalettür zum Wintersport starten. Wer Ruhe sucht, findet sie in der umliegenden Natur und im großzügigen Raumgefühl der Chalets. Slow Living bedeutet, jeden Moment bewusst zu erleben: das Knistern des Kaminfeuers, den Duft des Waldes, das Lachen der Kinder im Garten. Wenn draußen der Schnee leise fällt, wird selbst die Stille zum besonderen Augenblick.

Komfort und Service ergänzen das Erlebnis auf unaufdringliche Weise. Eine kostenlose Bahnhofabholung erleichtert die Anreise, und das Guest-Experience-Team ist 365 Tage im Jahr erreichbar – tagsüber im Servicebüro und im Notfall rund um die Uhr. Über die Gäste-App lassen sich alle Wünsche unkompliziert organisieren: vom Brötchen- und Frühstückskisterl über Kühlschrankbefüllung, Yoga- und Fitnesskurse, Wäschewechsel oder Zwischenreinigung bis zu Early Check-in und Late Check-out. Mit der Schladming-Appartements Bonuscard eröffnen sich zudem Preisvorteile bei mehr als 30 Partnerangeboten in der Region.

Die Naturchalets am Gradenbach sind Teil der Schladming Appartements, einem Portfolio von über 250 Serviced Apartments, Chalets und Aparthotels in der Region Schladming-Dachstein. Von Smart Price bis Premium verbinden die Schladming Appartements die Freiheit des Selbstversorger-Urlaubs mit komfortablen Services. Ski-in/Ski-out, Stadtnähe oder Rückzug in die Natur – die Unterkünfte bieten Winterurlaub nach individuellen Bedürfnissen, ohne Kompromisse bei Service oder Qualität.