Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto Switch-Release angekündigt

Gute Nachrichten für die Fans von Naruto – Bandai Namco kündigte nun das Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto Switch-Release an. Demnach erscheint der Abschluss der Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm-Reihe am 24. April 2020 für die Nintendo Switch.

Die Switch-Version verfügt über alle Inhalte der vorherigen Versionen des Spiels:

Zusätzliche Charaktere

Weitere Szenarien

Pre-Order-Inhalte

Die Expansion “Road to Boruto” und DLCs

Außerdem wurden dieser Version zwei neue Charaktere hinzugefügt: Kinshiki und Momoshi. Käufer der Switch-Version erhalten diese Charaktere kostenlos. Kinshiki und Momoshi werden auch auf PS4, Xbox One sowie dem PC in Form eines DLCs am 24. April 2020 erscheinen.