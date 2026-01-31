Naïf bringt mit der Kids Line Farbe ins Badezimmer – und bricht mit Klischees

Von Kindern mitentwickelt, für Kinder gedacht: Die neue Naïf Kids Line wurde gemeinsam mit einem Kinder-Expertenrat entwickelt. Eine Gruppe von Kindern durfte bei Duft und Design mitbestimmen. Und sie haben bewiesen, dass der Grundsatz „Pink für Mädels und Blau für Jungs“ Schnee von gestern ist! Herausgekommen sind fröhliche Farben und ein süß-fruchtiger Duft, der alle begeistert. Wild und mild!

Badelinie – Spaß trifft milde Inhaltsstoffe

Mit natürlichen Inhaltsstoffen, ohne Mikroplastik, SLES oder künstliche Farbstoffe sorgt die Bade-Range für maximale Freude beim Plantschen und Pflegen:

Badesalz (40 g, UVP 2,99 €) – knisternder Badespaß mit Beeren-Limetten-Duft

Badebombe (100 g, UVP 3,99 €) & 3er-Set (120 g, UVP 6,99 €) – farbig sprudelnde Bomben mit natürlichen Farbstoffen

Duschschaum Grün (150 ml, UVP 6,99 €) – grüner Schaum für extra Duschvergnügen, mit natürlichem Farbstoff

2-in-1 Shampoo & Dusche (250 ml, UVP 8,99 €) – praktische All-in-One-Pflege für Körper & Haar

Stylinglinie – Pflege, die mit kleinen Köpfen mithält

Für kleine Haar-Artists, die es sanft, aber wirkungsvoll mögen und für Eltern, die auf natürliche Pflege setzen:

2-in-1 Shampoo & Conditioner (250 ml, UVP 8,99 €) – reinigt & spendet Extra-Pflege

Entwirrungsspray (200 ml, UVP 12,95 €) – bändigt, pflegt & reduziert Frizz

Styling Gel (75 g, UVP 7,99 €) – für natürlichen Halt & leichte Textur

Die Naïf Kids Line beweist, dass Pflegeprodukte für Kinder nachhaltig, sicher und richtig spaßig sein können. Ganz ohne Gender-Klischees und unnötige Zusätze.