Naïf Baby Balsam: Allrounder mit verbesserter Formel und neuer Größe

Gute Nachrichten aus dem Hause Naïf – der beliebte Baby Balsam ist demnächst mit verbesserter Formel und in einer neuen Größe verfügbar.

Kalter Winterwind, trockene Heizungsluft, scheuernde Kleidung – all das kann zarte Haut schnell belasten. Als Wind- und Wettercreme sowie zur Pflege trockener oder gereizter Hautstellen ist der Naïf Baby Balsam ein verlässlicher Begleiter für jede Familie. Besonders wichtig in der kalten Jahreszeit: Der Baby Balm enthält kein Wasser. Während viele herkömmliche Produkte Wasser enthalten, das bei Minusgraden auf der Haut gefrieren und gereizte Stellen zusätzlich beanspruchen kann, bietet die wasserfreie Rezeptur optimalen Kälteschutz.

Der Naïf Baby Balm eignet sich als Schutz für zarte Babyhaut, als Lippenpflege oder auch nach dem Stillen zur Beruhigung empfindlicher Brustwarzen. Die rückfettende Rezeptur mit Sheabutter und Kokosöl pflegt intensiv und unterstützt die natürliche Hautbarriere von Baby, Kind und Mama gleichermaßen.

Im neuen handlichen Mini-Format passt der Baby Balm in jede Jackentasche und jeden Wickelbeutel.

Ergänzend dazu empfiehlt sich die Naïf Pflegecreme für intensive Feuchtigkeit für den ganzen Körper. Süßmandel-, Avocado- und Macadamiaöl geben extra Sanftheit für Gesicht und Körper. Sowohl der Baby Balsam als auch die Pflegecreme kommen zudem mit 0 % Parfüm aus und sind damit besonders mild zur Haut.

Alle Produkte von Naïf sind außerdem ohne Tierversuche und aus pflanzlichen Inhaltsstoffen hergestellt – frei von SLES und Mikroplastik.

Der Naïf Baby Balsam (UVP €6,99) ist ab dem 02.03.2026 online erhältlich.